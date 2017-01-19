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В Армении начались командирские занятия с российскими военнослужащими ЮВО

20.01.2017 РИА Новости 110 0
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Военнослужащие ВС РФ
Разведчики российской военной базы в Армении осваивают азы альпинистской подготовки
Источник: МО РФ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 янв - РИА Новости, Иван Капустин. Занятия с командным составом воинских частей Южного военного округа (ЮВО) начались в Армении, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО.

"В российской военной базе ЮВО, дислоцированной в Республике Армения, начался учебный сбор с командным составом воинских частей Гюмрийского и Ереванского военного гарнизона", - пояснили в пресс-службе военного округа.

В ходе первого этапа занятий будут проведены лекции и инструкторско-методические занятия: военнослужащих познакомят с современными требованиями по организации учебного процесса на занятиях по боевой подготовке при совершении маршей и ведении учебно-боевых действий в сложных климатических условиях высокогорной местности.

"На практических занятиях на полигонах "Камхуд" и "Алагяз" офицеры сдадут нормативы по тактико-специальной, огневой подготовке из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, вождению автомобильной и бронетанковой техники с преодолением различных препятствий", - уточнили в пресс-службе ЮВО.

По информации пресс-службы округа, за ходом проведения занятий наблюдают расчеты беспилотных летательных аппаратов с использованием современных комплексов разведки и связи. Практические занятия проводятся днем и ночью на высотах от 1,5 до 2,5 тысячи метров над уровнем моря, в "экстремальных" климатических условиях с температурой окружающего воздуха ниже -20 градусов, а также порывом ветра более 15 метров в секунду.

В учебных мероприятиях задействовано более 150 военнослужащих около 30 единиц вооружения и военной техники, в том числе современные комплексы связи, разведки и военно-транспортные вертолеты армейской авиации Ми-8МТ.

19.01.2017
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