Гранатометчики ВВО приступили к стрельбам полигонах в рамках сборов
|
|
Военнослужащие ВВО
Источник: Военно - RIN.ru
ХАБАРОВСК, 19 янв - РИА Новости. Гранатометчики мотострелковых соединений Восточного военного округа (ВВО) в рамках масштабных сборов приступили к боевым стрельбам на полигонах в шести регионах Дальнего Востока и Забайкалья, сообщил журналистам в четверг начальник пресс-службы округа Александр Гордеев.
"Одиночная подготовка гранатометных расчетов РПГ-7В проводится в рамках масштабных сборов на общевойсковых полигонах Забайкалья, Бурятии, Еврейской автономной области, Хабаровского и Приморского краев, а также Сахалина. Всего в мероприятиях боевой подготовки примут участие более 1,5 тысячи военнослужащих ВВО", - сказал Гордеев.
По его словам, стрелкам предстоит досконально изучить устройство и боевые возможности ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, а также выполнить упражнения боевых стрельб днем и в темное время суток. Для проведения стрельб в округе выделено более 45 тысяч реактивных гранат.
Он отметил, что в этом году сроки проведения сборов гранатометных расчетов увеличены на треть и продлятся четыре недели.
19.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
12.01.2017 Около 5 тыс. военнослужащих российской военной базы в Абхазии прошли обучение на компьютерных тренажерах
12.01.2017 Около пяти тысяч военных ЮВО прошли обучение на компьютерных тренажерах
07.11.2016 Армения представила на АrmHiTec-2016 собственные неуправляемые ракеты
10.10.2016 В Брянской области до конца года появится новейший военный полигон
07.10.2016 Военные из России и Пакистана на учениях "Дружба-2016" штурмовали базу НВФ
27.09.2016 В Южной Осетии завершились учения с участием российских военнослужащих
01.09.2016 Мотострелки ЮВО из Чечни и Ингушетии проводят тактические учения на полигоне в Ставрополье
04.08.2016 В конкурсе "Десантный взвод-2016" примут участие более 300 десантников