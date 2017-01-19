Гранатометчики ВВО приступили к стрельбам полигонах в рамках сборов



Военнослужащие ВВО

Источник: Военно - RIN.ru Военнослужащие ВВОИсточник: Военно - RIN.ru

ХАБАРОВСК, 19 янв - РИА Новости. Гранатометчики мотострелковых соединений Восточного военного округа (ВВО) в рамках масштабных сборов приступили к боевым стрельбам на полигонах в шести регионах Дальнего Востока и Забайкалья, сообщил журналистам в четверг начальник пресс-службы округа Александр Гордеев.

"Одиночная подготовка гранатометных расчетов РПГ-7В проводится в рамках масштабных сборов на общевойсковых полигонах Забайкалья, Бурятии, Еврейской автономной области, Хабаровского и Приморского краев, а также Сахалина. Всего в мероприятиях боевой подготовки примут участие более 1,5 тысячи военнослужащих ВВО", - сказал Гордеев.

По его словам, стрелкам предстоит досконально изучить устройство и боевые возможности ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, а также выполнить упражнения боевых стрельб днем и в темное время суток. Для проведения стрельб в округе выделено более 45 тысяч реактивных гранат.

Он отметил, что в этом году сроки проведения сборов гранатометных расчетов увеличены на треть и продлятся четыре недели.