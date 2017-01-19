Евросоюз финансирует строительство "мигрантских" катеров Турции
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Поисково-спасательный катер SAR 1906
Источник: militaryparitet.com
Компания Rolls-Royce поставит 8-цилиндровые дизели MTU M84L Series 2000 для шести новых поисково-спасательных катеров SAR 1906 береговой охраны Турции. Катера будут построены верфью Damen (Анталия, Турция).
Катера планируется использовать для патрулирования прибрежных вод по мониторингу незаконной миграции и, по необходимости, спасению попавших в беду беженцев. Первый катер (каждый оснащается двумя двигателями) будет поставлен уже в мае этого года, остальные до конца года. Алюминиевый корпус создан с применением технологий Axe-Bow компании Damen. Максимальная скорость катера составляет 33 узла.
Отмечается, что финансовую поддержку этой программе оказывает Европейский Союз, который прямо заинтересован в урегулировании миграционного кризиса на континенте.
19.01.2017
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