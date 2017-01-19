Пять кораблей Северного и Тихоокеанского флотов пройдут ремонт до 2022 года



Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» проекта 1155 в сухом доке ОАО «Центр судоремонта «Дальзавод». Владивосток, март 2016 года

Источник: Amur73 / forums.airbase.ru Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» проекта 1155 в сухом доке ОАО «Центр судоремонта «Дальзавод». Владивосток, март 2016 годаИсточник: Amur73 / forums.airbase.ru

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пять больших противолодочных кораблей проекта 1155 Северного и Тихоокеанского флотов ВМФ России до 2022 года пройдут ремонт и модернизацию, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

"На кораблях, согласно технических заданий главного командования ВМФ, будет проделан большой объем работ по обновлению систем жизнеобеспечения и радиотехнического вооружения", - сказал Дыгало.

По его словам, БПК проекта 1155 составляют основу противолодочных сил ВМФ РФ и способны действовать в дальней морской и океанской зонах как одиночно, так и в составе разнородных группировок, корабельных поисково-ударных групп.

Как отметил Дыгало, сейчас в дальней морской зоне выполняют задачи большие противолодочные корабли проекта 1155 "Североморск" (Северного флота) и "Адмирал Трибуц" (Тихоокеанского флота).

"Выполнение графика и ход проведения ремонтных и модернизационных работ находится на постоянном контроле главнокомандующего ВМФ России Адмирала Владимира Королёва", - заключил Дыгало.