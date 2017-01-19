Принят очередной корвет Тип 056
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Китайский корвет Ezhou (бортовой номер 513) Tип 056
Источник: militaryparitet.com
18 января ВМС НОА Китая приняли в свой состав корвет Ezhou (бортовой номер 513) Tип 056 (Jiangdao class). Церемония была проведена на ВМБ Саченг(провинция Фуцзянь).
"Эчжоу" является первым корветом этого типа, принятым в этом году, и 31-с по общему счету. Корабль будет нести службу в составе Восточно флота (Восточно-Китайское море). В декабре прошлого года флот принял поставку сразу трех кораблей этого типа.
В настоящее время на различных этапах строительства находятся, по меньшей мере, 12 кораблей Тип 056 и 056А. Вероятно, в марте будет принят 32-й корабль Liupanshui (б/н 514). Всего китайский флот намерен получить 70 корветов, из которых 42 уже приняты или спущены на воду.
19.01.2017
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