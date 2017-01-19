Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Эксперимент по выращиванию растений на МКС откладывается из-за аварии "Прогресса"

20.01.2017 ИТАР-ТАСС 78 0
0
Понравилась новость?
 0
Растения, выращенные в оранжерее "Лада"
Источник: © NASA

Создание оранжереи "Лада-2", которая предназначалась для российского сегмента МКС, обошлась в $500 тысяч

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российские ученые не планируют в 2017 году эксперименты с растениями на Международной космической станции (МКС). В частности, на неопределенный срок откладывается эксперимент по выращиванию сладкого перца в оранжерее "Лада-2", утраченной из-за аварии космического грузовика "Прогресс МС-04", сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

"Что касается эксперимента с выращиванием перца на борту МКС, то в связи с аварией "Прогресса", на борту которого летела наша новая оранжерея "Лада-2", где перец и должны были выращивать, этот эксперимент отложен на неопределенный срок. Других экспериментов с растениями на этот год у ИМБП не запланировано", - уточнили в пресс-службе.

Ранее представитель ИМБП РАН Маргарита Левинских сообщила, что создание оранжереи "Лада-2", которая предназначалась для российского сегмента МКС, обошлось в полмиллиона долларов. В то же время источник ТАСС в ракетно-космической отрасли ранее сообщил, что новую оранжерею смогут отправить на МКС не раньше 2019 года.

Оборудование было утрачено в результате аварии, произошедшей 1 декабря 2016 года при запуске "Прогресса". Корабль, запущенный с помощью ракеты-носителя "Союз-У", был потерян на высоте 190 км над Тувой, большинство его обломков сгорели в плотных слоях атмосферы.

19.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
МКС
Прогресс ТГК
Союз РН

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 20.01 01:04
  • 6
В России появится движение "Новая Россия"
  • 20.01 00:01
  • 2
Время правильных "Калибров"
  • 19.01 22:51
  • 167
Удобные «зеленые человечки»
  • 19.01 22:48
  • 100
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 19.01 22:48
  • 11
Истребители пятого поколения — ошибка Пентагона?
  • 19.01 22:45
  • 33
Офицерам запаса из 26 регионов предложат возобновить военную карьеру
  • 19.01 22:14
  • 6
В Госдуме допустили создание частных военных компаний на базе ДОСААФ
  • 19.01 21:55
  • 3
Истребитель МиГ-35 готовят к началу государственных испытаний
  • 19.01 21:44
  • 26
"Томагавк морского удара"
  • 19.01 21:21
  • 15
Полк "боевых воздушных кораблей" усилит защиту Дальнего Востока
  • 19.01 20:59
  • 4073
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.01 20:34
  • 1
Росгвардия планирует отказаться от техники на гусеничном ходу
  • 19.01 18:48
  • 71
Алексей Кудрин: технологическое отставание уже угрожает суверенитету РФ
  • 19.01 18:23
  • 27
"Всем показали лишь красивую коробку"
  • 19.01 16:53
  • 95
Источник: вторая тройка кораблей проекта 22160 может получить ракетный комплекс "Калибр"
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  