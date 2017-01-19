Эксперимент по выращиванию растений на МКС откладывается из-за аварии "Прогресса"

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Создание оранжереи "Лада-2", которая предназначалась для российского сегмента МКС, обошлась в $500 тысяч

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российские ученые не планируют в 2017 году эксперименты с растениями на Международной космической станции (МКС). В частности, на неопределенный срок откладывается эксперимент по выращиванию сладкого перца в оранжерее "Лада-2", утраченной из-за аварии космического грузовика "Прогресс МС-04", сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

"Что касается эксперимента с выращиванием перца на борту МКС, то в связи с аварией "Прогресса", на борту которого летела наша новая оранжерея "Лада-2", где перец и должны были выращивать, этот эксперимент отложен на неопределенный срок. Других экспериментов с растениями на этот год у ИМБП не запланировано", - уточнили в пресс-службе.

Ранее представитель ИМБП РАН Маргарита Левинских сообщила, что создание оранжереи "Лада-2", которая предназначалась для российского сегмента МКС, обошлось в полмиллиона долларов. В то же время источник ТАСС в ракетно-космической отрасли ранее сообщил, что новую оранжерею смогут отправить на МКС не раньше 2019 года.

Оборудование было утрачено в результате аварии, произошедшей 1 декабря 2016 года при запуске "Прогресса". Корабль, запущенный с помощью ракеты-носителя "Союз-У", был потерян на высоте 190 км над Тувой, большинство его обломков сгорели в плотных слоях атмосферы.