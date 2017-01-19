"Вертолеты России" поставят Росгвардии три Ми-8АМТШ в конце 2017 года
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Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ
Источник: http://warlock-fe.livejournal.com/
Вертолеты будут применяться для поддержки подразделений Росгвардии, сообщили в холдинге
МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") поставит Росгвардии партию из трех многоцелевых вертолетов Ми-8АМТШ в четвертом квартале этого года. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе холдинга.
"Производство машин будет осуществляться на мощностях Улан-Удэнского авиационного завода. Передача машин заказчику планируется в четвертом квартале 2017 года. Техника будет базироваться в одной из воинских частей Росгвардии в Северной Осетии", - говорится в сообщении.
В холдинге отметили, что вертолеты планируется применять для авиационной поддержки подразделений Росгвардии, в том числе для обеспечения общественного порядка и безопасности, противодействия терроризму, охраны важных государственных объектов и государственной границы.
"С момента создания указом президента Российской Федерации Федеральной службы войск национальной гвардии в апреле 2016 года это первый государственный контракт на поставку новых вертолетов", - уточнили в пресс-службе.
Военно-транспортный вертолет Ми-8АМТШ - один из самых современных и оснащенных вертолетов семейства Ми-8/17. Вертолеты способны перевозить до 36 военнослужащих, до 4 тонн грузов внутри фюзеляжа или крупногабаритных грузов массой до 4 тонн на внешней подвеске. Широкий набор средств вооружения и системы повышения боевой живучести позволяют вертолетам эффективно выполнять любые поставленные задачи.
19.01.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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