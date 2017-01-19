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КБМ: система вооружения Ми-28НМ превзойдет все зарубежные аналоги

20.01.2017 ИТАР-ТАСС 99 0
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Вертолет Ми-28НМ
Вертолет Ми-28НМ
Источник: © Дмитрий Серебряков/ТАСС

Генеральный конструктор КБМ Валерий Кашин отметил, что новые ракеты существенно улучшат боевые характеристики "Ночного охотника"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Система вооружения модернизированной версии боевого вертолета Ми-28Н "Ночной охотник" превзойдет все мировые аналоги. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный конструктор АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ). Валерий Кашин.

"Намечена целая программа по модернизации управляемого ракетного вертолетного вооружения, и это касается не только ракеты "Атака". Работы идут полным ходом, и есть уже хорошие результаты испытаний. Новые ракеты существенно улучшат боевые характеристики вертолетов Ми-28НМ - их система вооружения превзойдет вооружение всех зарубежных вертолетов", - сказал Кашин.

Ранее он сообщил ТАСС, что модернизированная версия боевого вертолета Ми-28Н "Ночной охотник" будет вооружена управляемыми противотанковыми ракетами увеличенной дальности.

По словам генконструктора, в настоящее время КБМ проводит модернизацию ракет "Атака" и "Хризантема" для обеспечения более высокой дальности обнаружения, захвата и уничтожения цели специально для вертолета Ми-28НМ.

19.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Продукция
Атака
Ми-28Н
Компании
КБМ

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