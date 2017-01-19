КБМ: система вооружения Ми-28НМ превзойдет все зарубежные аналоги



Вертолет Ми-28НМ

Источник: © Дмитрий Серебряков/ТАСС Вертолет Ми-28НМИсточник: © Дмитрий Серебряков/ТАСС

Генеральный конструктор КБМ Валерий Кашин отметил, что новые ракеты существенно улучшат боевые характеристики "Ночного охотника"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Система вооружения модернизированной версии боевого вертолета Ми-28Н "Ночной охотник" превзойдет все мировые аналоги. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный конструктор АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ). Валерий Кашин.

"Намечена целая программа по модернизации управляемого ракетного вертолетного вооружения, и это касается не только ракеты "Атака". Работы идут полным ходом, и есть уже хорошие результаты испытаний. Новые ракеты существенно улучшат боевые характеристики вертолетов Ми-28НМ - их система вооружения превзойдет вооружение всех зарубежных вертолетов", - сказал Кашин.

Ранее он сообщил ТАСС, что модернизированная версия боевого вертолета Ми-28Н "Ночной охотник" будет вооружена управляемыми противотанковыми ракетами увеличенной дальности.

По словам генконструктора, в настоящее время КБМ проводит модернизацию ракет "Атака" и "Хризантема" для обеспечения более высокой дальности обнаружения, захвата и уничтожения цели специально для вертолета Ми-28НМ.