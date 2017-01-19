В Росиии испытывают новый комплекс активной защиты для танков Т-72 и Т-90



Т-72Б3 с Арена-Э

Источник: otvaga2004.mybb.ru Т-72Б3 с Арена-ЭИсточник: otvaga2004.mybb.ru

Новый комплекс получил название "Арена М"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Новый комплекс активной защиты (КАЗ) "Арена-М" для танков Т-72 и Т-90 проходит предварительные испытания в России. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный конструктор научно-производственной корпорации "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ) Валерий Кашин.

"За последнее время в КБМ дважды приезжал главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Леонидович Салюков. Мы договорились резко активизировать эту работу. Сейчас комплексы активной защиты для танков Т-72 и Т-90 находятся на предварительных испытаниях", - сказал Кашин.

По его словам, КБМ и "Уралвагонзавод" договорились установить комплекс активной защиты на Т-72 и Т-90. "Но теперь разработчики танков попросили совсем иную компоновку комплекса активной защиты. Принципы вроде бы те же, но на самом деле это абсолютно новая разработка. Причем в ходе развития танков Т-72 и Т-90 еще несколько раз были уточнения по компоновке КАЗ, и комплекс пришлось заново переделывать", - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что новый комплекс получил название "Арена М". "Мы сохранили наименование комплекса, так как его модификации созданы на основе задела по "Арене", но на самом деле, повторюсь, это новая разработка - все сделали под другой танк. Очень хотелось бы, чтобы требования заказчика по этому комплексу стабилизировались", - сказал Кашин.

Он добавил, что необходимость активной защиты для танков демонстрирует последний военный опыт. "Конфликты на Ближнем Востоке показали, что, во-первых, без танков - никуда, а во-вторых, обеспечить их полноценную защиту традиционными средствами, в том числе динамической защитой, уже нельзя - танки бьют, и они горят", - резюмировал генконструктор КБМ.

"Арена" - комплекс активной защиты танка, предназначенный для защиты боевых машин от противотанковых гранат и противотанковых управляемых ракет. В частности, в него входит многофункциональная радиолокационная станция с высокой помехозащищенностью, которая обнаруживает цели. Для прицельного поражения снарядов применяются защитные боеприпасы узконаправленного действия, обладающие высоким быстродействием и размещенные по периметру башни танка в специальных установочных шахтах.