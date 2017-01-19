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Российский флот планирует до 2022 года модернизировать пять БПК

20.01.2017 ИТАР-ТАСС 76 0
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БПК «Адмирал Трибуц»
Большой противолодочный корабль проекта 1155 «Адмирал Трибуц»
Источник: vl.ru

Будут обновлены системы жизнеобеспечения и радиотехническое вооружение

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Пять больших противолодочных кораблей (БПК) проекта 1155 до 2022 года пройдут ремонт и модернизацию с обновлением радиотехнического вооружения и систем жизнеобеспечения. Об этом сообщил журналистам официальный представитель ВМФ России Игорь Дыгало.

"В период до 2022 года ремонт и модернизацию на судоремонтных предприятиях Севера и Дальнего Востока пройдут пять больших противолодочных кораблей проекта 1155, входящих в состав Северного и Тихоокеанского флотов", - сказал он.

Он уточнил, что на кораблях "будет проделан большой объем работ по обновлению систем жизнеобеспечения и радиотехнического вооружения".

Летом 2015 года адмирал Виктор Чирков, занимавший тогда пост главкома ВМФ России, заявлял, что БПК проекта 1155 включены в программу модернизации флота и получат современные ракетные комплексы. Он уточнял, что перевооружение первого корабля на комплексы "Оникс" и "Калибр" завершится в 2017 году. В 2016 году вице-президент Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Игорь Пономарев говорил ТАСС, что верфи еще "до конца не получали" тактико-технических заданий и работы "в полном объеме не развернуты".

Сейчас в состав флота входят восемь БПК проекта 1155, один из которых, по данным открытых источников, находится в резерве. Первый корабль этого типа вступил в строй в 1980 году.

Водоизмещение кораблей проекта 1155 составляет около семи тысяч тонн, они способны развивать скорость до 29 узлов. В состав вооружения входят артиллерийские установки АК-100 и АК-630М, зенитный и противолодочный ракетные комплексы "Кинжал" и "Раструб-Б", реактивные бомбометы, торпедное и минное оружие. Кроме того, каждый БПК может нести два вертолета Ка-27.

19.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Продукция
3M-55
АК-100
АК-630 Ласка
Ка-27
Кинжал
Компании
ОСК
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Чирков Виктор
Проекты
1155 Удалой
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