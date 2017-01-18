Абы кто не улетит



Военнослужащие ВС РФ с БЛА "Тахион"

Источник: Пресс-служба Минобороны России, архив Военнослужащие ВС РФ с БЛА "Тахион"Источник: Пресс-служба Минобороны России, архив

Управлять беспилотниками будут только квалифицированные специалисты

В России официально появится новая профессия - оператор беспилотника. Если сегодня управлять летательными аппаратами учат их продавцы, то уже в этом году будут разработаны образовательные программы по подготовке таких специалистов.

Об этом "Российской газете" рассказал Сергей Жуков, руководитель рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты "АэроНет" Национальной технологической инициативы.

По его словам, в стране и сейчас есть учебные заведения, которые готовят по своим программам операторов беспилотников. Но делают они это по собственной инициативе, да свидетельства пилота, которое было одобрено Росавиацией, не выдают.

"Ассоциация эксплуатантов и разработчиков авиационных беспилотных систем разработала профессиональный стандарт операторов беспилотников. Этот стандарт направлен в минтруд. Когда он будет одобрен, то на основании этого стандарта будут уже разрабатываться нормальные образовательные программы по подготовке и переподготовке операторов беспилотников", - пояснил Жуков.

В Ассоциации рассчитывают, что это произойдет уже в начале 2017 года.

Есть планы по отработке практических навыков управления беспилотников на базе МАИ. Что касается теории, то здесь может пойти речь о системе дистанционного обучения (в частности, знания того, где можно летать, как готовить беспилотник к полетам). Система онлайн-обучения уже разработана и тестируется, сказал собеседник "РГ".

После прохождения курса теории и практики оператор сможет получить свидетельство так называемого "внешнего пилота", который имеет право управлять беспилотником более 30 килограммов, отметил Сергей Жуков.

Свидетельства будет выдавать Росавиация. Поэтому все центры, которые будут готовить операторов беспилотников, должны быть сертифицированы службой по аналогии с авиационными учебными центрами, которые готовят пилотов для авиации общего назначения.

Будут на связи

Сигнал для гражданских самолетов скоро будут передавать беспилотники. Сейчас сигнал поступает на самолет с земли, но над океаном и в районах Крайнего Севера практически невозможно установить передатчики сигнала. Получается, и самолеты, и морские суда находятся там вне зоны доступа. Изменить ситуацию поможет создание сети для передачи сигнала с помощью беспилотников, считают эксперты.

В России уже сконструированы летательные аппараты на солнечных батарейках, так называемые атмосферные спутники. Их можно использовать для ретрансляции и обеспечения полетов других воздушных судов, считает один из разработчиков такого аппарата Сергей Тыцык.

Внедрение новой системы поможет наладить связи и с самими беспилотниками, которые смогут летать на очень большие расстояния и перевозить не только грузы, но и людей, то есть станут беспилотным аэротакси. Испытания таких аппаратов уже проводятся, подтвердил президент Ассоциации эксплуатантов и разработчиков авиационных беспилотных систем Амир Валиев.

При этом в минтрансе уже обсуждают возможность перевозки небольших грузов беспилотниками в малые поселения, где нет транспортной инфраструктуры (дорожной сети, складских терминалов, локальных дистрибьюторских пунктов, курьеров). Это должно привести к снижению себестоимости перевозки и повышению географического охвата. Речь может идти об оперативной доставке скоропортящихся медикаментов и биоматериалов. Например, анализов.

Татьяна Шадрина