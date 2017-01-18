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Редкий улов

19.01.2017 bmpd.livejournal.com 82 0
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Airbus Do-DT 25
Выброшенная на российское побережье Черного моря в районе Благовещенской косы близ Анапы беспилотная реактивная мишень семейства Airbus Do-DT 25. 15.01.2017
Источник: Вадим Агапонов / vk.com

Как сообщают, на российское побережье Черного моря в районе Благовещенской косы близ Анапы 15 января 2017 года была выброшена плававшая в море беспилотная реактивная мишень семейства Airbus Do-DT 25.

Мишень Do-DT 25 (Dornier-Direct Targets) была изначально разработана по заданию министерства обороны ФРГ в конце 1990-х годов компанией Dornier GmbН - одним из "обломков" знаменитой немецкой авиастроительной фирмы Dornier Flugzeugwerke. После объединения основной части Dornier Flugzeugwerke в 1996 году с американской Fairchild Aircraft, часть узкоспециализированных производств Dornier отошла, в свою очередь, к EADS (ныне Airbus), образовав дочернюю компанию последней Dornier GmbН. В разработке мишени Do-DT 25 принимал участие также Университет Штуттгарта.

Серийное производство Do-DT 25 было начато для германских вооруженных сил в 2002 году. К настоящему времени разработано большое количество модификаций мишени (Do-DT 25-200, Do-DT 35, Do-DT 45 и Do-DT 55), поставлявшихся "более чем в 10 стран". Мишени Do-DT 35 и Do-DT 45, в частности, используются армией США под обозначениями MQM-175A/B. Основное количество мишеней эксплуатируется по подрядам со странами НАТО самой группой Airbus, широко используясь во время учений альянса.

Do-DT 25 - наиболее крупная и распространенная модификация мишени. Она оснащается двумя минитюрными турбореактивными двигателями максимальной тягой от 16 до 25 кг каждый. Мишень в производимом сейчас варианте Do-DT 25-200 имеет стартовую массу до 150 кг, скорость полета до 540 км/ч, высоту полета до 7620 м, радиус действия по условиям радиоуправления с наземной станции до 100 км, продолжительность полета может достигать полутора часов. Запуск производится с пневматической катапульты финской фирмы Robonic, посадка в случае непоражения - парашютная.

Наиболее вероятно, что выброшенная у Анапы мишень использовалась во время учений НАТО "See Breeze 2016" в июле 2016 года, и, упав в воду, с тех пор носилась по волнам Черного моря.

18.01.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Германия
Россия
США
Финляндия
Компании
Airbus
Dornier
EADS
NATO

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