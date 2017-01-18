ВС США сосредоточат основное внимание на создании центра боевой подготовки войск Киева



Униформа ВС Украины

Источник: inforesist.org Униформа ВС УкраиныИсточник: inforesist.org

Повышение качества работы центра "обеспечит его оперативную совместимость со стандартами НАТО", отметила сотрудник пресс-службы командования сухопутных войск США в Европе Лейси Джастингер

ВАШИНГТОН, 18 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Вооруженные силы (ВС) США переключают основное внимание в своей программе оказания военной помощи Киеву на создание центра боевой подготовки украинских войск. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС сотрудники пресс-службы командования сухопутных войск США в Европе Дональд Ренн и Лейси Джастингер.

Как отметил Ренн, американские ВС в текущем году "продолжат обучение украинских сил безопасности в западной части страны". В этом году, начиная с января, планируется подготовить "до четырех батальонов", заявил Ренн. В соответствии с изложенной им информацией, координацию миссии обучения украинских сил безопасности, реализацией которой занимается ряд стран-членов НАТО, возьмет на себя Национальная гвардия штата Калифорния. Ранее эту функцию выполняла Нацгвардия штата Оклахома.

В свою очередь Джастингер пояснила, что речь идет фактически о "продолжении того же самого обучения, только теперь силы США начнут в большей степени концентрировать внимание на оказании содействия украинцам в совершенствовании центра боевой подготовки и (проведении) реформ институционного уровня". Кроме того, ВС США "будут обеспечивать надзор над процессом обучения самими украинцами собственных сил, в том числе специальных операций", уточнила Джастингер. Согласно приведенным ею данным, 4 батальона, которые намечается подготовить в 2017 году, входят в состав сухопутных войск Украины. "Подготовка украинских сил ориентирована главным образом на выработку оборонительных навыков как на индивидуальном уровне, так и на уровне подразделения, а также навыков проведения операций по поддержанию безопасности внутри страны", - сказала Джастингер.

По ее словам, совершенствование деятельности центра боевой подготовки, расположенного на Яворовском полигоне в Львовской области, и выучки его кадров является частью "долгосрочных усилий, направленных на строительство профессиональных и прочных сил безопасности Украины как на индивидуальном уровне, так и на уровне подразделения в целях защиты суверенитета и территориальной целостности страны". Повышение качества работы центра "обеспечит его оперативную совместимость со стандартами НАТО, касающимися инфраструктуры, снаряжения, постоянного состава ВС, доктрины и принятого порядка действий", подчеркнула Джастингер.

Она добавила, что в состав "совместной многонациональной комиссии по оборонной реформе (на Украине) и сотрудничеству (с республикой) в сфере безопасности" входят США, Великобритания, Канада и Литва. Комиссия продолжает действовать, подтвердила Джастингер.

В 2016 году США подготовили 6 батальонов ВС Украины, включая один - спецназа. В позапрошлом году США обучили 3 батальона национальной гвардии Украины, в которую, как ранее указывал МИД России, влились и ультранационалисты.