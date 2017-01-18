В Китае ввели в эксплуатацию первый в мире спутник квантовой связи



Старт ракеты Long March-3B («Великий поход-3B») со спутником APSTAR-7B французского производства от 27 ноября 2012 года

Источник: Liu Chan / Xinhua / AP Старт ракеты Long March-3B («Великий поход-3B») со спутником APSTAR-7B французского производства от 27 ноября 2012 годаИсточник: Liu Chan / Xinhua / AP

ПЕКИН, 18 янв - РИА Новости, Иван Булатов. Китай ввел в эксплуатацию первый в мире спутник квантовой связи "Мо-цзы" (Micius), сообщает Международное радио Китая (CRI).

Его разработка началась в 2011 году, а запущен "Мо-цзы" был в середине августа прошлого года с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу.

По данным радио, спутник завершил тесты на орбите и был введен в эксплуатацию 18 января. При этом ранее сообщалось, что "Мо-цзы" должен был начать работу еще во второй половине ноября. Программа тестирования "Мо-цзы" на орбите включала проверку работоспособности спутниковой платформы, тест под нагрузкой и проверку разных каналов связи спутника с наземными станциями.

Как рассказал академик Китайской академии наук Пань Цзяньвэй, все системы спутника работают исправно. По его словам, Китай может к 2030 году создать глобальную сеть квантовой связи.

С начала XX века ученые разрабатывают методики шифрования и безопасной передачи информации. Существующие способы обладают двумя ключевыми недостатками - их можно взломать при приложении достаточных вычислительных мощностей, или же информацию можно "снять" при передаче по каналу данных.

Так называемые квантовые сети решают обе эти проблемы за счет того, что фундаментальное положение квантовой физики - принцип неопределенности Гейзенберга - не позволяет "третьему лишнему" считывать информацию с канала данных и подбирать к ней ключ. При попытке кого-то постороннего взломать квантовый канал связи передаваемая информация будет попросту уничтожена.