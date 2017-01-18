F-22 получит цифровой проекционный ИЛС



Индикатор на фоне лобового стекла (ИЛС) истребителя F-22 Digital Light Engine (DLE)

Источник: militaryparitet.com Индикатор на фоне лобового стекла (ИЛС) истребителя F-22 Digital Light Engine (DLE)Источник: militaryparitet.com

Компания BAE Systems выбрана компанией Lockheed Martin для модернизации индикатора на фоне лобового стекла (ИЛС) истребителя F-22 Raptor ВВС США по технологии Digital Light Engine (DLE).

Затем BAE Systems получит контракт на интеграцию новых ИЛС на существующий парк F-22. Отмечается, что новое оборудование еще больше повысит уровень ситуационной осведомленности самого мощного истребителя в мире. Новая технология не нуждается в электронно-лучевой трубке для отображения информации и использует цифровой проекционный дисплей.

"БАЕ Системс" является лидером в области разработки и производства ИЛС на протяжении более 50 лет, произвела в общей сложности более 15 тыс индикаторов, которые используются на более чем 50 типах летательных аппаратов, эксплуатирующихся в более чем 50 странах мира.