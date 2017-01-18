Тренажеры вместе с УТС "Пилатус"
|
|
Кабина самолета Pilatus РС-21
Источник: Авиапанорама
17 января компания CAE сообщила. что получила контракт на сумму более 134 млн долл США на производство новых тренажерных систем для оборонных клиентов, в том числе компаний Babcock France и Airbus Defence and Space.
Компания Babcock France заказала тренажеры для подготовки пилотов ВВС Франции, Airbus Defence and Space приобретет полнофункциональный тренажер транспортного самолета С295 для своего учебного центра в Севилье (Испания), а также купила технические средства по обучению экипажей вертолетов MH-60 Seahawk ВМС США и Австралии.
Контракт рассчитан на 11 лет. Отмечается, что для подготовки пилотов также будут использоваться УТС типа Pilatus PC 21, которые должны дислоцироваться на базе Коньяк ВВС Франции. Первый "Пилатус" будет поставлен в марте 2018 года.
18.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
07.11.2016 Минобороны Франции рассматривает возможность покупки УТС PC-21 «Пилатус»
07.10.2016 «Вояджеры» на оперативном управлении авиакомпании
15.07.2008 Boeing заключил первый миллиардный контракт на Фарнборо
19.01.2017 Редкий улов
19.01.2017 Сколько стоит вертолет
16.01.2017 "Тайфун" совершенствуется непрерывно
16.01.2017 «Талес» поставит Сухопутным войскам Франции БЛА «Спай Рейнджер»
13.01.2017 Airbus начнет печатать конструкционные детали самолетов