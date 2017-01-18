Тренажеры вместе с УТС "Пилатус"



Кабина самолета Pilatus РС-21

Источник: Авиапанорама Кабина самолета Pilatus РС-21Источник: Авиапанорама

17 января компания CAE сообщила. что получила контракт на сумму более 134 млн долл США на производство новых тренажерных систем для оборонных клиентов, в том числе компаний Babcock France и Airbus Defence and Space.

Компания Babcock France заказала тренажеры для подготовки пилотов ВВС Франции, Airbus Defence and Space приобретет полнофункциональный тренажер транспортного самолета С295 для своего учебного центра в Севилье (Испания), а также купила технические средства по обучению экипажей вертолетов MH-60 Seahawk ВМС США и Австралии.

Контракт рассчитан на 11 лет. Отмечается, что для подготовки пилотов также будут использоваться УТС типа Pilatus PC 21, которые должны дислоцироваться на базе Коньяк ВВС Франции. Первый "Пилатус" будет поставлен в марте 2018 года.