Новая версия "Астер" позволит перехватывать БРСД
|
|
ЗУР Aster 30
Источник: Военное обозрение
Организация OCCAR (Organisation for Joint Armament Cooperation) уведомила консорциум EUROSAM (образован компаниями MBDA и Thales) об участии Италии в новой подпрограмме ЗРК SAMP/T.
Италия примет участие в подпрограмме B1NT в рамках создания новой версии ЗУР Aster Block 1 NT (New Technology) разработки MBDA. Комплекс SAMP/T состоит на вооружении армий Франции и Италии. Отмечается, что улучшенная ракета будет иметь повышенные возможности по перехвату БР, что внесет существенный вклад в повышение потенциала системы ПРО НАТО в Европе.
Кроме того, Италия выразила желание оснастить новыми ракетами перспективные патрульные корабли класса РРА (Pattugliatori Polivalenti d'Altura). Противоракета Aster Block 1 NT сможет перехватывать БР средней дальности, тогда как возможности версии Aster 30 Block 1 ограничиваются перехватом БР с дальностью 600 км.
18.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.12.2016 Вооруженные силы Чехии приобретут новые РЛС ELM-2084 MMR компании «Элта системз»
22.12.2016 Франция разработает вертолет Tiger HAD Mark II
02.12.2016 Свой вместо чужих
30.11.2016 Военный Евросоюз в ответ Трампу и Путину
19.09.2016 Польские противоракетные метания
23.08.2016 Вооруженные силы Литвы подписали контракт на закупку 88 ББМ «Боксер» стоимостью 386 млн. евро
01.08.2016 Военные новости: что США поставляют украинским военным
29.07.2016 Курносые винтовки