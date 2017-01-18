Новая версия "Астер" позволит перехватывать БРСД



ЗУР Aster 30

Источник: Военное обозрение ЗУР Aster 30Источник: Военное обозрение

Организация OCCAR (Organisation for Joint Armament Cooperation) уведомила консорциум EUROSAM (образован компаниями MBDA и Thales) об участии Италии в новой подпрограмме ЗРК SAMP/T.

Италия примет участие в подпрограмме B1NT в рамках создания новой версии ЗУР Aster Block 1 NT (New Technology) разработки MBDA. Комплекс SAMP/T состоит на вооружении армий Франции и Италии. Отмечается, что улучшенная ракета будет иметь повышенные возможности по перехвату БР, что внесет существенный вклад в повышение потенциала системы ПРО НАТО в Европе.

Кроме того, Италия выразила желание оснастить новыми ракетами перспективные патрульные корабли класса РРА (Pattugliatori Polivalenti d'Altura). Противоракета Aster Block 1 NT сможет перехватывать БР средней дальности, тогда как возможности версии Aster 30 Block 1 ограничиваются перехватом БР с дальностью 600 км.