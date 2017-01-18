В Госдуме допустили создание частных военных компаний на базе ДОСААФ



Виктор Водолацкий

Источник: Василий Дерюгин / «Коммерсантъ» Виктор ВодолацкийИсточник: Василий Дерюгин / «Коммерсантъ»

Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий допустил создание частных военных компаний (ЧВК), заявив, что это может быть предусмотрено в рамках закона о Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). Об этом в среду, 18 января, сообщает "Интерфакс".

"В ряде СМИ неоднократно поднимался вопрос о ЧВК, нет у нас их в России", — подчеркнул он.

Водолацкий отметил высокую актуальность вопроса о принятии федерального закона, который будет регулировать деятельность ДОСААФ России.

Частная военная компания — коммерческое предприятие, предлагающее специализированные услуги, связанные с охраной, защитой, с участием в военных конфликтах, а также со сбором разведывательной информации, стратегическим планированием, логистикой и консультированием.