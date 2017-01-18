Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

СМИ сообщили о наличии у Китая 180 дальних бомбардировщиков-ракетоносцев

19.01.2017 Lenta.ru 73 0
0
Понравилась новость?
 0
Бомбардировщик H-6
Китайский стратегический бомбардировщик H-6 версия D
Источник: www.militaryparitet.com

Сайт sina.com со ссылкой на китайские источники сообщил о наличии в составе ВВС Народно-освободительной армии Китая 180 бомбардировщиков-ракетоносцев H-6 версий G/H/M/K. Как отмечается в сообщении, эти самолеты могут быть использованы для атак авиабаз противника крылатыми ракетами большой дальности.

Как отметил в разговоре с корреспондентом "Ленты.ру" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин, эта цифра может быть несколько завышена, но в любом случае ВВС НОАК располагают более чем 100 дальними бомбардировщиками. Среди них — не менее 60 H-6K, представляющих собой последний вариант модернизации платформы H-6, созданной на основе советского дальнего бомбардировщика Ту-16.

Технология производства Ту-16 была передана Пекину в конце 1950-х — начале 1960-х годов прошлого века. Версия H-6K, оснащенная российскими двигателями Д-30КП, отличается увеличенной дальностью полета и современным бортовым радиоэлектронным оборудованием.

Осенью 2016 года командующий ВВС Народно-освободительной армии Китая генерал-майор Ма Сяотянь заявил, что страна приступила к созданию нового стратегического бомбардировщика.

18.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Д-30КП

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 19.01 01:05
  • 2
СМИ: новейший истребитель МиГ-35 поступит на госиспытания в феврале
  • 19.01 00:35
  • 18
Алексей Кудрин: технологическое отставание уже угрожает суверенитету РФ
  • 19.01 00:32
  • 3246
Оценка Советского периода в истории России.
  • 19.01 00:31
  • 14
Самолет-трансформер от ЦАГИ как конкурент Ил-112В
  • 19.01 00:24
  • 5
Испытания фрегата "Адмирал Касатонов" пройдут летом
  • 18.01 23:56
  • 85
Российские войска ПВО к 2020 году перейдут на С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М2
  • 18.01 23:49
  • 30
Офицерам запаса из 26 регионов предложат возобновить военную карьеру
  • 18.01 23:19
  • 3
Олег Сиенко: УВЗ – технологический лидер мирового танкостроения
  • 18.01 22:45
  • 4
Самолет-топливозаправщик на базе Ил-96 прошел летные испытания в паре с истребителями
  • 18.01 22:42
  • 1
Фрегат «Адмирал Макаров» вышел на заключительный этап государственных испытаний
  • 18.01 21:58
  • 153
Удобные «зеленые человечки»
  • 18.01 20:41
  • 13
Россияне уверены, что Вооруженные силы способны защитить страну при угрозе
  • 18.01 20:10
  • 23
ДРЛО. "Воронье гнездо" на "Королеве Елизавете"
  • 18.01 17:37
  • 4
Stratfor и "Тополь-М" по-разному видят зону безопасности России
  • 18.01 17:15
  • 14
"Цирконовый" апгрейд
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  