СМИ сообщили о наличии у Китая 180 дальних бомбардировщиков-ракетоносцев
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК, Авиация + Глобальная безопасность
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Китайский стратегический бомбардировщик H-6 версия D
Источник: www.militaryparitet.com
Сайт sina.com со ссылкой на китайские источники сообщил о наличии в составе ВВС Народно-освободительной армии Китая 180 бомбардировщиков-ракетоносцев H-6 версий G/H/M/K. Как отмечается в сообщении, эти самолеты могут быть использованы для атак авиабаз противника крылатыми ракетами большой дальности.
Как отметил в разговоре с корреспондентом "Ленты.ру" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин, эта цифра может быть несколько завышена, но в любом случае ВВС НОАК располагают более чем 100 дальними бомбардировщиками. Среди них — не менее 60 H-6K, представляющих собой последний вариант модернизации платформы H-6, созданной на основе советского дальнего бомбардировщика Ту-16.
Технология производства Ту-16 была передана Пекину в конце 1950-х — начале 1960-х годов прошлого века. Версия H-6K, оснащенная российскими двигателями Д-30КП, отличается увеличенной дальностью полета и современным бортовым радиоэлектронным оборудованием.
Осенью 2016 года командующий ВВС Народно-освободительной армии Китая генерал-майор Ма Сяотянь заявил, что страна приступила к созданию нового стратегического бомбардировщика.
18.01.2017
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