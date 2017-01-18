"Армия России" предоставит американцам скидку в день инаугурации Трампа



Мужская одежда бренда "Армия России" сезона осень-зима 2016-2017 представленная "Военторгом" в рамках форума "Армия-2016"

Источник: Сергей Бобылев/ТАСС Мужская одежда бренда "Армия России" сезона осень-зима 2016-2017 представленная "Военторгом" в рамках форума "Армия-2016"Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

Баннер с условиями скидки размещен на витрине магазина "Армия России" напротив американского посольства

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Граждане США и сотрудники американского посольства в Москве имеют право получить скидку в магазине "Армия России" в день инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января.

Как передает корреспондент ТАСС, соответствующий баннер установлен на витрине брендированного магазина "Армия России", расположенного напротив американского посольства в Москве. На нем указано, что в этот день граждане Соединенных Штатов и сотрудники посольства могут получить скидку на все товары в размере 10%.

В пресс-службе компании "Военторг", которой принадлежит этот магазин, ТАСС подтвердили, что акция будет проводиться 20 января.