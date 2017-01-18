Трамп призвал Lockheed удешевить производство истребителя F-35 на 10%



Самолет F-35B с системой ALIS

Источник: defensenews.com Самолет F-35B с системой ALISИсточник: defensenews.com

Сократить на 10% расходы на производство истребителя F-35 попросил избранный президент США Дональд Трамп. С таким обращением политик обратился к компании Lockheed Martin Corp. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Bloomberg.

«Нам сообщили, что через Lockheed президент хочет снизить стоимость этого воздушного судна. Мы уважаем такое решение и будем работать на благо этого», - заявил председатель компании Роджер Карр.

Свое заявление представитель компании сделал на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Ранее главный исполнительный директор Lockheed Martin Corp. Мерлин Хьюсон заявлял о возможном заключении корпорацией соглашения с Пентагоном о «значительном» снижении затрат на производство. Lockheed Martin Corp. – крупнейшее оборонное предприятие в Европе, кроме того, компания является главным субподрядчиков производства самолетов F-35.