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Трамп призвал Lockheed удешевить производство истребителя F-35 на 10%

19.01.2017 RNS 63 0
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Самолет F-35B
Самолет F-35B с системой ALIS
Источник: defensenews.com

Сократить на 10% расходы на производство истребителя F-35 попросил избранный президент США Дональд Трамп. С таким обращением политик обратился к компании Lockheed Martin Corp. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Bloomberg.

«Нам сообщили, что через Lockheed президент хочет снизить стоимость этого воздушного судна. Мы уважаем такое решение и будем работать на благо этого», - заявил председатель компании Роджер Карр.

Свое заявление представитель компании сделал на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Ранее главный исполнительный директор Lockheed Martin Corp. Мерлин Хьюсон заявлял о возможном заключении корпорацией соглашения с Пентагоном о «значительном» снижении затрат на производство. Lockheed Martin Corp. – крупнейшее оборонное предприятие в Европе, кроме того, компания является главным субподрядчиков производства самолетов F-35.

18.01.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Персоны
Трамп Дональд

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