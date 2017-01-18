Лавров: Россия не стремится угодить кому-либо для отмены санкций
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Глобальная безопасность
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Сергей Лавров
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. РФ не стремится кому-либо угодить, чтобы добиться отмены санкций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы, работая над выполнением минских договоренностей, побуждая всех, кто подписал минские договоренности, честно пройти свою часть пути, не думаем о том, как долго продлятся санкции и не стремимся к тому, чтобы ублажить кого-то, добиться решения об их отмене", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Австрии Себастьяном Курцем.
Министр отметил, что не Россия вводила санкции, и не ей их снимать. По его словам, то, что в ЕС нашли такую очень удобную, но лукавую формулу, что санкции будут сняты, когда Россия выполнит минские договоренности, не делает чести ЕС.
"За эту формулу спрятались те, кто понимает бессмысленность обвинения России в том, что происходит на Украине, те, кто прекрасно видит всю игру киевских властей, которые не желают и не могут выполнить минские договоренности, и за эту формулу спрятались те, кто гарантировал минские договоренности, но по сугубо геополитическим и идеологическим причинам не хотят заставить киевские власти выполнить их обязательства", - добавил высокопоставленный дипломат.
18.01.2017
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