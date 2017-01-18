Матвиенко: Россия заинтересована в диалоге с Конгрессом США
|
|
Валентина Матвиенко. Источник: www.glomu.ru
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.Россия заинтересована в диалоге с конгрессом США, парламентарии готовят свои предложения по налаживанию отношений с американскими коллегами после инаугурации Дональда Трампа, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко журналистам в среду.
"Как только состоится инаугурация вновь избранного президента США Дональда Трампа, будет понимание, мы будем со своей стороны инициировать предложения по налаживанию отношений с конгрессом США", - сказала спикер.
Сенатор отметила, что Россия по-прежнему заинтересована в диалоге и сотрудничестве с конгрессом США, и в случае выстраивания вновь избранным президентом США и его командой политики, направленной на диалог с Россией, и поиска важных сфер сотрудничества, я думаю, что и в конгрессе поймут важность такого сотрудничества.
Отметив важность межпарламентского диалога, Матвиенко обратила внимание на те события, которая происходят в США, попытки американских СМИ дискредитировать Трампа, попытки оказать на него давление, связать руки, чтобы русофобские, антироссийские настроения продолжались. Много антироссийски настроенных парламентариев присутствуют и в конгрессе США, добавила она.
Спикер Совфеда назвала Трампа прагматиком, и выразила надежду, что "у него хватит воли, чтобы реализовать свои обещания, чтобы попытки связать ему руки потерпели фиаско".
18.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
19.01.2017 Экс-главком ОВС в Европе назвал предупредительным выстрелом критику НАТО Трампом
19.01.2017 НАТО ожидает от Москвы реакции по началу диалога между генштабами
19.01.2017 В НАТО заявили, что не изменят политику по отношению к Украине при Трампе
19.01.2017 Глава Пентагона: возможности для сотрудничества с Россией сокращаются
19.01.2017 "Армия России" предоставит американцам скидку в день инаугурации Трампа
19.01.2017 Трамп призвал Lockheed удешевить производство истребителя F-35 на 10%
19.01.2017 Для ответа НАТО Москва может задействовать "белорусский балкон"
19.01.2017 Для чего нужно НАТО сегодня? (Le Figaro)