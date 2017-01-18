Мадуро изображает мнимое вторжение США (El Nuevo Herald, США)



14 января 2017. Президент Венесуэлы Николас Мадуро принимает участие в военных учениях в Чаральяве, Венесуэла.

Источник: REUTERS, Miraflores Palace/Handout via REUTERS 14 января 2017. Президент Венесуэлы Николас Мадуро принимает участие в военных учениях в Чаральяве, Венесуэла.Источник: REUTERS, Miraflores Palace/Handout via REUTERS

В прошлом месяце Мадуро приказал подготовить проведение военных учений, заявив, что Венесуэла стала объектом "необъявленной войны".

Правительство США отозвало свой дипломатический персонал из Венесуэлы, а праворадикальные группы саботируют работу электростанций, чтобы обесточить главный аэропорт страны незадолго до того, как пришла тревожная весть: американские войска высадились на территорию Венесуэлы и движутся в сторону Каракаса.

США и оппозиция были главными действующими лицами учений венесуэльской армии, проведенных в конце недели с участием 76 тысяч военнослужащих, 102 тысяч ополченцев и 400 тысяч гражданских лиц, показавших свою готовность к отражению возможного вторжения иностранных войск или возникновения арабской весны в Венесуэле.

По сценарию военных учений, роль плохих парней отводилась Вашингтону и "предательской венесуэльской оппозиции".

"Имеется информация о том, что иностранные войска, численность которых неизвестна, со всеми имеющимися в их распоряжении средствами высадиться в штате Варгас (Vargas) и достичь столицы республики", было заявлено в одном из посланий, распространенных в ходе учений.

В ходе военных учений президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен раздать винтовки и оружие городскому и сельскому населению для защиты суверенитета страны. Мадуро сделал это заявление, держа в руках снайперскую винтовку российского производства.

"Правительство США объявило об отзыве всего дипломатического персонала, аккредитованного в Каракасе, и пригрозил нанесением точечных ударов по центрам управления, связи и командным пунктам в Майкетии (Maiquetía) с тем, чтобы впоследствии нанести удары по Мирафлоресу (Miraflores), Паласио Бланко (Palacio Blanco) и Фуэнте Тюна (Fuerte Tiuna)", - говорилось в одном из посланий.

Кадры учений под названием "Комплексная антиимпериалистическая оборона Самора 200" транслировались в субботу по радио и ТВ, чтобы показать мощь Боливарианской революции.

Глава страны отдал приказ о проведении учений, когда 85% венесуэльцев требуют смены правительства в обстановке жесточайшего экономического кризиса в истории Венесуэлы, опасаясь, что Администрация Трампа ужесточит политику по отношению к Каракасу.

Мадуро распорядился подготовить проведение военных учений в прошлом месяце, заявив, что Венесуэла стала объектом "необъявленной войны". Во время учений, прошедших в конце недели, он повторил этот тезис.

"Мы проводим в жизнь стратегическую концепцию, используя теоретические знания и оружие, чтобы нашу страну не посмела напасть никакая империалистическая держава или ее марионетки", заявил он в субботу.

"Если на Венесуэлу когда-либо подвергнется агрессии в той или иной форме, то мы воспользуемся своим историческим правом перейти от обороны к наступлению и вести боевые действия на всей территории американского континента за свободу нашего народа", - добавил он.

Генерал в отставке Антонио Риверо (Antonio Rivero), разработавший инструкции по проведению учений, назвал весьма симптоматичным то, что их сценарий основан на предполагаемом вторжении американских войск.

"Мы исходим из вероятной интервенции США, которые могут заявить, что страной управляет преступный режим, лидеры которого замешаны в наркоторговле, как это случилось с Мануэлем Норьегой в Панаме", - отметил Риверо.

В агрессии также могут принять участие наемники, оплаченные венесуэльской оппозицией. В ходе учений в их задачу входило совершение диверсий на нефтеперерабатывающих заводах, металлургических предприятиях и электростанциях страны, - добавил Риверо.

С другой стороны, объявление оппозиционеров врагами государства представляет собой опасное явление, призванное психологически подготовить военных к тому, что им придется открывать огонь по демонстрантам, поскольку они уже перестали быть венесуэльским народом и превратились во "внутренних врагов" режима, подчеркнул генерал.

Если говорить серьезно, то проведенные по приказу Мадуро учения являются не более чем обычным фарсом, поскольку высшее военное командование Венесуэлы прекрасно понимает, что не сможет одержать победу в военном противостоянии с США.

Это просто показуха. Режим располагает в лучшем случае 50 тысячами человек, готовых фанатично драться против страны, которая в 2003 году всего лишь за пять недель разгромила миллионную армию Саддама Хусейна, - заключил он.

Антонио Мария Дельгадо (Antonio Mara Delgado)