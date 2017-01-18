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Новый израильский зенитный ракетный комплекс ABISR

19.01.2017 bmpd.livejournal.com 71 0
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IAI ABISR
Элементы нового израильского зенитного ракетного комплекса средней дальности IAI ABISR, выполненные на шасси индийских автомобилей Tata. Cлева направо: подвижная пусковая установка Barak QR с четырехзарядной вертикальной пусковой установкой; командный пункт батареи с РЛС IAI Elta EL/M 2106; транспортно-заряжающая машина; машина технического обслуживания
Источник: IAI (via Jane's)

Как сообщает журнал "Jane's International Defence Review" в статье Robin Hughes "Modern family: IAI expands range of new-generation Barak systems", израильская государственная компания Israel Aerospace Industries (IAI) разработала новый зенитный ракетный комплекс средней дальности ABISR, который позиционируется в качестве "младшего" элемента в системе зенитного ракетного оружия Barak, включающей также ЗРК средней и большой дальности Barak LR (ранее именовавшийся Barak 8, дальность стрельбы до 70 км) и находящийся в стадии создания ЗРК "сверхбольшой" (до 150 км) дальности Barak ER. Заявляется, что ABISR готов к серийному производству.


Сообщается, что ABISR разрабатывался с 2006 года и использует новую облегченную по отношению к системе Barak 8 (LR) зенитную ракету с дальностью стрельбы до 35 км (досягаемость по высоте до 10 км). Система наведения ЗУР ABISR унифицирована с таковой ЗУР Barak LR, и в остальном комплекс ABISR использует все элементы ЗРК Barak LR, включая ту же восьмизарядную вертикальную пусковую установку Barak QR. При этом предполагается использование более дешевой батарейной РЛС IAI Elta EL/M 2106 кругового вращения - вместо применяемых в Barak LR/ER многофункциональных РЛС семейства MF-STAR с АФАР. Комплекс ABISR позиционируется как главным образом подвижный наземный, но может также использован как корабельный.


Ракета ABISR имеет такую же длину (4,5 м) и диаметр корпуса (227 мм), как и ракета ЗРК Barak LR, и использует туже боевую часть весом 23 кг. Но стартовая масса ракеты меньше (255 кг против 280 кг), в основном за счет использования одноступенчатого твердотопливного двигателя вместо двухступенчатого.


IAI произвела в Израиле восемь практических испытательных пусков ЗУР ABISR по реальным целям 16-17 марта 2016 года. Всего было произведено 10 испытаний ЗУР ABISR, в том числе в порядке демонстрации представителям индийской армии для предложения комплекса на индийский тендер на ЗРК малой и средней дальности по программе QRSAM [Quick Reaction Surface-to-Air Missile]. Видимо, Индия и рассматривается создателями главным потенциальным заказчиком ABISR, и элементы демонстрационного ЗРК выполнены на шасси индийских автомобилей Tata. Заявляется, что интерес к комплексу проявили также Чехия, Финляндия и Польша (последняя - как к наземному, так и к корабельному вариантам).

18.01.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Индия
Польша
Финляндия
Чехия
Компании
ELTA
IAI
Tata Motors
Проекты
АФАР

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