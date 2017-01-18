Новая бригада МТО будет создана под Воронежем к концу 2017 года
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Источник: © Донат Сорокин/ТАСС
В состав соединения войдут автомобильные, ремонтные, дорожно-комендантские, понтонно-мостовые подразделения и трубопроводный батальон
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Новая бригада материально-технического обеспечения (МТО) численностью около 2 тыс. военных будет сформирована в 2017 году в Воронежской области. Об этом сообщил начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов.
"Формирование соединения планируется завершить к концу 2017 года. В его состав войдут автомобильные, ремонтные, дорожно-комендантские и понтонно-мостовые подразделения, а также трубопроводный батальон", - сказал он.
Подразделения бригады оснастят современной военной и специальной техникой: автомобилями повышенной проходимости и грузоподъемности на базе "КамАЗ", в том числе предназначенных для перевозки на большие расстояния комплектов полевых магистральных трубопроводов, передвижными насосными станциями, разборными автодорожными и наплавными железнодорожными мостами, ремонтной техникой.
"Соединение будет выполнять задачи обеспечения комплекса боеготовности войск Западного военного округа в Центральном регионе России", - сообщил Мугинов.
18.01.2017
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