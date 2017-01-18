ВВС Сенегала провели в Польше капитальный ремонт вертолета Ми-24В



Боевой вертолет Ми-35П ВВС Сенегала, оснащенный оптико-электронной / инфракрасной камерой высокого разрешения производства компании Controp Precision Technologies, 2016 год

Источник: Controp Precision Technologies Боевой вертолет Ми-35П ВВС Сенегала, оснащенный оптико-электронной / инфракрасной камерой высокого разрешения производства компании Controp Precision Technologies, 2016 годИсточник: Controp Precision Technologies

ЦАМТО, 18 января. На базе государственного военного авиаремонтного завода №1 (Wojskowe Zaklady Lotnicze Nr.1 – WZL-1, г.Лодзь) завершен капитальный ремонт первого ударного вертолета Ми-24В Вооруженных сил Сенегала.

Летные испытания данного вертолета состоялись 12 января под управлением смешанного экипажа. За полетами наблюдал возглавивший прибывшую в Польшу делегацию командующий ВВС Республики Сенегал генерал Бирам Диоп (Birame Diop).

На сопровождающих пресс-релиз WZL-1 фото изображен вооруженный 12,7-мм четырехствольным пулеметом вертолет Ми-24В с бортовым номером 6W-HCA, который ранее не встречался на фотоизображениях техники ВВС Сенегала. Таким образом, можно предположить, что Сенегал приобрел один или более вертолетов Ми-24В из состава вооруженных сил одной из стран (такое предположение можно сделать с учетом использованного в пресс-релизе числительного «первый»). Кстати, на вооружении ВС Польши также имеются вертолеты Ми-24В.

Как ранее сообщал ЦАМТО, на вооружении ВВС Сенегала имеются два вооруженные 30-мм пушкой вертолета Ми-35П, поставленные из состава ВС РФ в 2007 году. В мае прошлого года израильская компания «Контроп» (Controp) опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила о проведении модернизации нескольких вертолетов неназванных государств с установкой станции оптоэлектронной разведки DSP-HD. На фотографии был изображен оснащенный DSP-HD Ми-35П Вооруженных сил Сенегала. Таким образом, по крайней мере, один из двух вертолетов Ми-35П был оснащен станцией «Контроп».