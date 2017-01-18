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Таиланд и Россия завершают переговоры по закупке дополнительной партии вертолетов Ми-17В-5

19.01.2017 ЦАМТО 63 0
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Ми-17В-5
Военно-транспортный вертолёт Ми-17В-5
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

ЦАМТО, 18 января. Таиланд и Россия близки к завершению переговоров по формированию программы оборонного сотрудничества, частью которой является ожидаемое приобретение Сухопутными войсками Таиланда дополнительной партии многоцелевых транспортных вертолетов Ми-17В-5.

Как сообщает «Джейнс дифенз уикли», должностные лица российского правительства и Вооруженных сил Таиланда встретились в Бангкоке 16 января для обсуждения соответствующих проектов. Тайскую сторону возглавил командующий ВС Таиланда генерал Сурапонг Суванаадт, российскую – посол России в Таиланде Кирилл Барский.


По завершении переговоров было заявлено, что стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в военно-технической сфере. По мнению «Джейнс», соглашение с РФ обеспечит Таиланду статус партнера по совместному производству и техническому обслуживанию приобретаемых ВиВТ, в том числе для других операторов вертолетов Ми-17В-5 в Юго-Восточной Азии.


На текущий момент СВ Таиланда планируют приобрести, по крайней мере, 12 дополнительных вертолетов Ми-17В-5 для замены стареющего парка тяжелых транспортных вертолетов CH-47D «Чинук». Тайская армия на авиабазе в Бангкоке эксплуатирует пять вертолетов Ми-17В-5, заказанных двумя партиями в 2008 и 2014 гг.


По мнению «Дженйс», ВС Таиланда приобретут вертолеты российского производства, переговоры о закупке которых начались еще в прошлом году, по давно сложившейся схеме: несколькими партиями по 3-4 машины с распределенным равномерно по нескольким годам финансированием.


Как напоминает «Джейнс», после военного переворота 2014 года, помимо России, Таиланд стремится расширить оборонные связи с Беларусью, Китаем и Украиной.


Справочно:


Командующий СВ Таиланда генерал Тхирачай Накванит в мае прошлого года заявил о том, что Таиланд приобретет российские вертолеты Ми-17, чтобы заменить ими состоящие на вооружении СВ устаревшие американские вертолеты CH-47 «Чинук».


«Нам нужна новая техника на замену выработавших ресурс американских CH-47 «Чинук», которые сейчас используются как основные военно-транспортные вертолеты. Средств на приобретение новых «Чинуков» у нас нет, бюджет сейчас очень ограничен, а российские вертолеты подходят нам и по своим характеристикам и по ценам», – процитировало тогда агентство «РИА Новости» Т.Накванита.


«Мы хотим закупить российские вертолеты Ми-17В-5, прежде всего, для осуществления операций по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий, эвакуации населения, а также для обеспечения развертывания войск. Мы направили очень скромный бюджетный запрос в Кабинет министров, исходя именно из стоимости российских вертолетов», – сказал генерал.


Интервью генерала Накванита Пятому национальному (армейскому) телеканалу транслировалось 18 мая 2016 года в качестве комментария к словам премьер-министра Таиланда о вероятной закупке вертолетной техники в России, о чем он заявил российским СМИ неделей ранее.

18.01.2017
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Белоруссия
Китай
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США
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Украина
Продукция
CH-47 "Чинук"
Ми-17
Ми-17В5
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