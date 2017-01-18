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В Западном военном округе сформируют новое соединение материально-технического обеспечения

19.01.2017 ЦАМТО 57 0
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ВАМТО
Слушатели военной академии МТО имени генерала армии А.В. Хрулева
Источник: vamto.net

ЦАМТО, 18 января. В Западном военном округе (ЗВО) приступили к формированию нового соединения материально-технического обеспечения (МТО) численностью около 2 тыс. военнослужащих с местом дислокации в Воронежской области. Формирование планируется завершить к концу текущего года.

В состав соединения войдут автомобильные, ремонтные, дорожно-комендантские и понтонно-мостовые подразделения, а также трубопроводный батальон.

Подразделения оснастят современной военной и специальной техникой: автомобилями повышенной проходимости и грузоподъемности на базе КамАЗ, в том числе предназначенными для перевозки на большие расстояния комплектов полевых магистральных трубопроводов (ПМТП), передвижными насосными станциями, разборными автодорожными и наплавными железнодорожными мостами, ремонтной техникой, в частности подвижными мастерскими ПАРМ-1АМ и др.

Соединение будет выполнять задачи обеспечения боеготовности войск ЗВО в Центральном регионе России, сообщает пресс-служба округа.

18.01.2017
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Страны
Россия
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ

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