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Компания «Леонардо» поставит ВВС Италии УТС М-345 и вертолеты NEES

19.01.2017 ЦАМТО 57 0
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Leonardo M-345 HET
Первый "полноценный" прототип итальянского учебно-тренировочного самолета Leonardo M-345 HET (номер С.Р.Х.619) в "окончательной конфигурации" перед первым полетом. Венегоно-Супериоре (Италия), 29.12.2016. Хорошо видны новые неокрашенные элементы конструкции, связанные с установкой нового двигателя Williams International FJ44-4M-34 и нового бортового оборудования. Ранее самолет нес рекламную окраску демонстрационно-пилотажной группы итальянских ВВС Freccе Tricolori
Источник: Leonardo

ЦАМТО, 18 января. Группа «Леонардо» (Leonardo) объявила о подписании с Национальным директоратом вооружений Министерства обороны Италии двух контрактов на поставку новых образцов авиационной техники.

Первое соглашение предусматривает поставку начальной партии из пяти реактивных учебно-тренировочных самолетов основной подготовки М-345 (в составе ВВС Италии носит обозначение T-345), второе – реализацию первой фазы программы разработки и поставки нового вертолета, предназначенного для выполнения задач разведки и эскорта (NEES – new exploration and escort helicopter) для Сухопутных войск Италии. Общая стоимость контрактов превышает 500 млн. евро.


Общая потребность Военно-воздушных сил Италии в УТС М-345 HET (High Efficiency Trainer) оценивается в 45 единиц. Они заменят 137 состоящих на вооружении самолетов MB-339, которые эксплуатируются с 1982 года. Новые самолеты будут применяться совместно с 18 двухдвигательными УТС М-346 усовершенствованной подготовки. Таким образом, реализация данной программы позволит сформировать одну из самых современных в мире систем подготовки военных пилотов. Поставку первого самолета планируется произвести к 2019 году.


Первый полет M-345 HET совершил 29 декабря 2016 года. По информации «Леонардо», самолет может развивать скорость 420 узлов на высоте 20000 футов, практический потолок – 40000 футов, расход топлива – 380 л/ч, максимальная дальность полета – 760 морских миль или 1000 морских миль с внешними топливными баками, продолжительность полета – 2,75 ч или 3,85 ч, соответственно, длина разбега/пробега – 520 м.


Долгосрочный контракт на разработку нового вертолета разведки и эскорта (NEES) для СВ Италии предусматривает проведение исследования, разработки, сборки и испытаний опытного образца и трех предсерийных образцов. В настоящее время на вооружении СВ Италии имеется 48 эксплуатирующихся более 35 лет вертолетов AW-129 «Мангуста», 32 из которых были модернизированы, а 16 используются для обучения. Новая программа позволит заменить их к 2025 году. При реализации программы NEES предполагается использовать результаты проекта разработки AW-129 и имеющиеся «ноу-хау» в сфере создания вертолетной техники.

18.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Продукция
HET A1
Компании
Leonardo
Проекты
NEES

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