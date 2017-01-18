В Новосибирском соединении РВСН началось первое в 2017 году учение с выводом ПУ ПГРК «Ярс» на полевые позиции



PC-24 "Ярс" - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного базирования с разделяющейся головной частью. PC-24 "Ярс" - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного базирования с разделяющейся головной частью.

ЦАМТО, 18 января. Первое в этом году учение с выводом автономных пусковых установок ПГРК «Ярс» на полевые позиции началось в Новосибирском соединении РВСН. В рамках учения сроки несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования будут увеличены в зимнее время почти до месяца.

Немаловажное значение стратегические ракетчики уделяют и одновременному выводу ракетных полков подвижных грунтовых ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования.

Впервые в ходе маневров планируется широко использовать возможности новых образцов вооружения и военной техники новейшего мобильного ракетного комплекса «Ярс».

Особое внимание во время практических действий войск будет уделено вопросам противодействия воздушному и наземному (условному) противнику, отражения нападений диверсионно-разведывательных групп, сохранения боеспособности и выполнения боевых задач в сложных условиях обстановки. Одной из самых приоритетных задач станет отработка широкого перечня вопросов по поиску, блокированию и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в ночное время.

В 2017 году в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) будет проведено более 150 командно-штабных, тактических и специальных учений, в том числе с привлечением межвидовых взаимодействующих сил и средств. Количество мероприятий боевой подготовки в наступившем году по сравнению с 2016 годом увеличится на 50%, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.