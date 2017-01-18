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Пучков поручил пересмотреть план оснащения системы реагирования

19.01.2017 РИА Новости 94 0
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Владимир Пучков
Владимир Пучков
Источник: Александра Мудрац / ТАСС

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков поручил пересмотреть план оснащения системы реагирования, который принимается на 3 года, с учетом развития и обеспечения ее современными технологиями.

Такое поручение министр дал в среду в ходе заседания коллегии ведомства в Национальном центре управления в кризисных ситуациях.

"Мы старый план отменяем полностью, который ранее был утвержден, потому что меняются большие параметры и подходы. Мы уточняем приоритеты. А приоритет нашей работы - повышение эффективности всей системы реагирования и дооснащение спасателых формирований, воинско-спасательных подразделений, пожарно-спасательных подразделений, подразделений, реагирующих на происшествия на воде, новыми технологиями", - сказал Пучков.

Также министр добавил, что это касается оснащения авиационно-спасательных центров новыми самолетами и вертолетами, пожарно-спасательных подразделений - современной специализированной техникой. Он отметил, что это должен быть комплексный подход, а не отдельно техника, экипировка и технологии.

Кроме того, Пучков поручил возглавить рабочую группу по подготовке нового плана начальнику Академии гражданской защиты МЧС России Павлу Барышеву.

18.01.2017
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Россия

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