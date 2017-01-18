Росгвардия планирует отказаться от техники на гусеничном ходу



Бронированный автомобиль «Урал-ВВ» для Росгвардии на шасси «Урал-4320»

Источник: www.interpolitex.ru Бронированный автомобиль «Урал-ВВ» для Росгвардии на шасси «Урал-4320»Источник: www.interpolitex.ru

Представитель ведомства сообщил, что оно в основном выполняет задачи обеспечения безопасности населения, все дороги асфальтированы, и в Росгвардии не находят другого применения такой техники

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Федеральная служба войск национальной гвардии РФ планирует отказаться от техники на гусеничном ходу для повышения мобильности подразделений. Об этом в среду ТАСС сообщил начальник инженерного управления Росгвардии Александр Заровнятных.

"Мы считаем, что широкого применения гусеничной техники войска Росгвардии не найдут. Мы выполняем задачи в основном обеспечения безопасности наших граждан, дороги все асфальтированы и другого применения гусеничной техники мы не находим. Тем более она затрудняет мобильность наших подразделений для выполнения боевых задач", - сказал он.

По словам начальника инженерного управления, в целях реализации требований, предъявляемых современной технике, повышения ее мобильности и автономности, унификации базового шасси, для нужд войск были разработаны современные образцы этой техники. Среди них специальная инженерная машина для механизации работ в полевых условиях, передвижная электростанция мощностью 30-60 киловатт на базе автомобиля "Урал", автомобиль с погрузочным механизмом для погрузки и перемещения малогабаритной инженерной техники. Инженерное управление также разрабатывает специальную машину инженерной разведки на базе серийного автомобиля Росгвардии, которая должна сократить время поиска и обнаружения взрывоопасных предметов и количество привлекаемого личного состава, а также повышения его безопасности. "Аналоги машин с заданными характеристиками пока в России отсутствуют", - отметил он.

Заровнятных также подчеркнул, что одним из главных направлений деятельности является обеспечение безопасности жизни и здоровья сотрудников во время боевых действий. "Для повышения уровня защиты личного состава от поражения огнем стрелкового оружия и осколками на снабжение войск принят бронежилет "7Б-ВВ", который по площади защиты, массе, эргономике превосходит все существующие образцы. А также шлем ШБМ, конструкция которого позволяет носить его с наушниками радиостанции и средствами защиты дыхания", - пояснил он.

В планах Росгвардии до 2030 года продолжить модернизацию техники, оснащение подразделений робототехническими комплексами, разработку мобильного пункта электроснабжения. Росгвардия будет переходить на использование модульных интегрированных систем безопасности, настроенных на действия в автономном режиме.