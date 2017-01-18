Новое время для МАКСа: причины переноса сроков знаменитого авиасалона в Подмосковье



МиГ-29ОВТ на МАКС-2013

Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com МиГ-29ОВТ на МАКС-2013Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

МАКС-2017 пройдет в Жуковском с 18 по 23 июля, а не в августе, как планировалось ранее

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Тринадцатый Международный авиационно-космический салон (МАКС-2017) планируется перенести с августа этого года на июль. Эта мера призвана развести МАКС по датам с еще одним крупным военно- техническим форумом - "Армия-2017", который также пройдет в августе.

Кроме того, это даст больше шансов на то, что самая зрелищная часть салона - демонстрация в небе образцов авиационной техники - будет проходить при хорошей погоде. Однако, по мнению специалистов, сдвиг сроков усложнит логистику форума и может в итоге снизить число его участников.

Перенос авиасалона в подмосковном Жуковском на июль ТАСС подтвердили в пресс-службе госкорпорации "Ростех". "МАКС планируется перенести с августа на июль", - сказали в пресс-службе, не уточнив новой даты. Ростех и Минпромторг являются организаторами авиасалона.

Ранее планировалось провести МАКС-2017 с 15 по 20 августа. Как отмечали российские СМИ, перенести авиасалон было решено, чтобы позволить авиастроителям лучше подготовиться к военно-техническому форуму "Армия-2017", который планируется провести с 22 по 27 августа.

Больше шансов на летную погоду

Почетный президент международного авиасалона МАКС, летчик-испытатель Магомед Толбоев в беседе с ТАСС сообщил, что выставка пройдет с 18 по 23 июля.

"Правительством РФ срок авиасалона утверждается каждые два года. Первоначально срок был 15-20 августа. Но на Кубинке с 22 августа будет проходить форум "Армия-2017", и было принято решение перенести МАКС с 18 по 23 июля. Это решение уже принято и согласовано между Минпромторгом и Минобороны", - сказал он.

Толбоев отметил, что в этом году МАКС будет юбилейным - ему исполнится 25 лет. Авиасалон проходит один раз в два года в подмосковном Жуковском.

"С точки зрения летчиков, перенос с августа на июль пойдет только на пользу, потому что погода для показательных полетов будет отличная. Но, боюсь, пострадают участники - для них перенос выставки на месяц станет тяжелым испытанием, ведь придется все выставочное оборудование срочно перевозить в Жуковский с других выставок", - сказал эксперт.

Число участников уменьшится

Толбоев напомнил, что в июне этого года (с 19 по 25 число) в Париже пройдет крупнейший аэрокосмический салон в Ле Бурже, на который также съедутся авиаторы и производители авиатехники со всего мира.

"Перенос МАКСа отразится на количестве зарубежных участников. У нас всегда участвовали в нем 44 страны, в этом году будет меньше. Однако организаторы сознательно пошли на изменение сроков. В сложившейся ситуации лучше провести салон в июле", - резюмировал Толбоев.

По словам источника ТАСС в компании ОАО "Авиасалон", которая является одним из организаторов авиасалонов МАКС, на настоящий момент арендовано более 40% выставочных площадей. "Это работа идет в плановом порядке, часть площадей арендована, часть из них уже предоплачена", - сказал собеседник агентства. По его словам, от участия в МАКС-2017 пока никто не отказывался.

Минимум негативных последствий

Другой источник в руководстве компании "Авиасалон" в беседе с ТАСС отметил, что Минпромторг направил в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству и другие органы федеральной власти официальное письмо с информацией о том, что организаторы авиасалона приняли решение изменить даты его проведения. Теперь эта информация должна пройти все согласования.

"Выставка в любом случае пройдет на старом месте - в Жуковском, на базе ЛИИ (Летно-исследовательского института) Громова с 18 по 23 июля. Безусловно, любой такой перенос ведет к определенным негативным последствиям. Сейчас наша задача - свести эти негативные последствия к минимуму. Мы превентивно ведем переговоры со всеми иностранными участниками", - сообщил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что новое время для МАКСа выбрано не случайно - в результате многочисленных консультаций с зарубежными партнерами было принято решение провести салон в Подмосковье через три недели после выставки Ле Бурже во Франции. "Три недели - это тот минимальный срок, который необходим, чтобы иностранные фирмы могли со своими экспонатами приехать в Россию", - отметил он.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает. По данным источников, соответствующее распоряжение правительства готовится к подписи, оно может быть подписано в ближайшие дни.