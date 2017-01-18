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США впервые разместили свои истребители пятого поколения F-35 за рубежом

19.01.2017 ИТАР-ТАСС 102 0
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Заправка F-35B
Заправка F-35B в воздухе
Источник: CherryPoint / Flickr

Первые самолеты в среду прибыли на базу авиации морской пехоты США в Японии

ТОКИО, 18 января. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Американские многоцелевые истребители пятого поколения F-35B прибыли в среду на базу авиации морской пехоты США Ивакуни в Японии. Об этом сообщило японское агентство Kyodo.

Ивакуни стала первой зарубежной военной базой США, на которой разместились F-35B. Ранее Командование морской пехоты США подчеркивало, что отправка F-35B в Японию - "важный этап программы" создания и использования истребителей пятого поколения. В общей сложности на Ивакуни будут дислоцированы 16 единиц этих истребителей. О количестве самолетов, доставленных в среду, не сообщается.

F-35B представляют собой модификацию истребителей пятого поколения с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, которые начали поступать в подразделения морской пехоты США в конце 2014 года. Самолет спроектирован с использованием технологии "стелс" и способен нести ядерное оружие. Вместе с компанией Lockheed Martin над ним работали еще несколько ведущих подрядчиков Пентагона. В проекте принимали участие некоторые страны НАТО и Австралия, которые планируют закупить эти истребители у США.

18.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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