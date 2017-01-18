Специальное КБ перспективных проектов создано в концерне "Алмаз-Антей"



АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"

Источник: Сергей Бобылев/ТАСС АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

Это подразделение сконцентрирует все заделы в области исследований и разработок концерна

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Специальное конструкторское бюро перспективных проектов создано в концерне ВКО "Алмаз- Антей". Об этом говорится в сообщении концерна, поступившем в среду в ТАСС.

"В компании создана сложная структура центров ответственности, в том числе специальное КБ перспективных проектов. Это структурное подразделение концерна сконцентрирует все заделы в области исследований и разработок и будет выполнять роль центра ответственности за сквозную систему стратегического планирования разработок компании", - говорится в сообщении.

Как пояснили в концерне, КБ создано в рамках оптимизации структуры компании, которая предполагает сокращение штатов примерно на 30%, сокращение ряда управлений и реорганизацию. В частности, в компании сокращены несколько служб и управлений, а ряд управлений объединены и преобразованы в профильные департаменты.

Как сообщалось ранее, "Алмаз-Антей" ведет в настоящее время ряд перспективных проектов, в том числе программы по разработке зенитных ракетных комплексов пятого поколения и созданию новейшей зенитной ракетной системы дальнего действия С-500.