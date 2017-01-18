NASA планирует увеличить экипаж на МКС с трех до четырех человек
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Участники основного экипажа транспортного пилотируемого корабля Союз ТМА-17М 44/45: астронавт Кимия Юи, космонавт Роскосмоса Олег Кононенко и астронавт НАСА Челл Линдгрен
Источник: http://ria.ru
В марте 2017 года планируется сократить российский экипаж космического корабля "Союз" с трех до двух человек
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. NASA планирует увеличить состав экипажа на Международной космической станции с трех до четырех человек. Об этом говорится в документе Центра имени Джонсона, опубликованном на сайте Federal Busines Opportunities.
Ранее сообщалось, что с марта нынешнего года российский экипаж будет сокращен с трех до двух человек. В связи с этим два из четырех экипажей космических кораблей "Союз" в 2017 году будут состоять из двух, а не трех человек.
"NASA рассматривает возможность заключения контракта с Boeing на перевозку экипажей на МКС и обратно на российских кораблях "Союз". Эти перевозки предполагают доставку одного астронавта в конце 2017 и еще одного весной 2018 года", - говорится в документе.
В сообщении отмечается, что закупка этой услуги в 2017 и 2018 увеличит экипаж американского сегмента станции с трех до четырех человек и по максимуму усилит научную деятельность на МКС.
18.01.2017
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