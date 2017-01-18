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Росгвардия получила на вооружение новый мобильный комплекс для поиска взрывных устройств

19.01.2017 ИТАР-ТАСС 56 0
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Росгвардия
Военнослужащие Росгвардии
Источник: FLB.ru

Мобильный робототехнический комплекс успешно прошел испытания в прошлом году

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Росгвардия получила на вооружение мобильный робототехнический комплекс, позволяющий дистанционно обнаружить взрывные устройства. Об этом в среду ТАСС сообщили в информационном центре ведомства.

"Мобильный робототехнический комплекс "КРММ-06" позволяет дистанционно исследовать местность на наличие взрывных устройств, а также воздействовать на них зарядом взрывчатого вещества под управлением оператора, что позволяет сохранить жизнь саперу", - сказали в информационном центре.

Комплекс поступит в инженерно-саперные подразделения Росгвардии. Он был разработан и изготовлен в прошлом году, успешно прошел испытания и принят на вооружение. "Это связано с его относительно небольшой стоимостью по сравнению с тяжелыми комплексами и легкостью управления для оператора. Комплекс может переноситься одним человеком, его вес не превышает 20 кг", - отметил представитель ведомства.

Для поиска радиоуправляемых взрывных устройств был разработан искатель неконтактных взрывных устройств, который позволяет на удалении до 25 метров обнаруживать точное местонахождение опасного предмета.

18.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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