Росгвардия получила на вооружение новый мобильный комплекс для поиска взрывных устройств



Военнослужащие Росгвардии

Источник: FLB.ru Военнослужащие РосгвардииИсточник: FLB.ru

Мобильный робототехнический комплекс успешно прошел испытания в прошлом году

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Росгвардия получила на вооружение мобильный робототехнический комплекс, позволяющий дистанционно обнаружить взрывные устройства. Об этом в среду ТАСС сообщили в информационном центре ведомства.

"Мобильный робототехнический комплекс "КРММ-06" позволяет дистанционно исследовать местность на наличие взрывных устройств, а также воздействовать на них зарядом взрывчатого вещества под управлением оператора, что позволяет сохранить жизнь саперу", - сказали в информационном центре.

Комплекс поступит в инженерно-саперные подразделения Росгвардии. Он был разработан и изготовлен в прошлом году, успешно прошел испытания и принят на вооружение. "Это связано с его относительно небольшой стоимостью по сравнению с тяжелыми комплексами и легкостью управления для оператора. Комплекс может переноситься одним человеком, его вес не превышает 20 кг", - отметил представитель ведомства.

Для поиска радиоуправляемых взрывных устройств был разработан искатель неконтактных взрывных устройств, который позволяет на удалении до 25 метров обнаруживать точное местонахождение опасного предмета.