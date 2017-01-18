Росгвардия получила на вооружение новый мобильный комплекс для поиска взрывных устройств
|
|
Военнослужащие Росгвардии
Источник: FLB.ru
Мобильный робототехнический комплекс успешно прошел испытания в прошлом году
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Росгвардия получила на вооружение мобильный робототехнический комплекс, позволяющий дистанционно обнаружить взрывные устройства. Об этом в среду ТАСС сообщили в информационном центре ведомства.
"Мобильный робототехнический комплекс "КРММ-06" позволяет дистанционно исследовать местность на наличие взрывных устройств, а также воздействовать на них зарядом взрывчатого вещества под управлением оператора, что позволяет сохранить жизнь саперу", - сказали в информационном центре.
Комплекс поступит в инженерно-саперные подразделения Росгвардии. Он был разработан и изготовлен в прошлом году, успешно прошел испытания и принят на вооружение. "Это связано с его относительно небольшой стоимостью по сравнению с тяжелыми комплексами и легкостью управления для оператора. Комплекс может переноситься одним человеком, его вес не превышает 20 кг", - отметил представитель ведомства.
Для поиска радиоуправляемых взрывных устройств был разработан искатель неконтактных взрывных устройств, который позволяет на удалении до 25 метров обнаруживать точное местонахождение опасного предмета.
18.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
19.01.2017 Росгвардия планирует отказаться от техники на гусеничном ходу
19.01.2017 ВС США сосредоточат основное внимание на создании центра боевой подготовки войск Киева
19.01.2017 Сотрудники инженерных подразделений Росгвардии не пострадали в 2016 году
18.01.2017 Саперы ЮВО совершенствуют навыки применения роботов «Уран-6» при разминировании
18.01.2017 Главком: введение Дня Росгвардии говорит о высочайшей степени доверия
17.01.2017 Путин подписал указ об установлении Дня войск Национальной гвардии
17.01.2017 В России сформируют части береговой обороны в прибрежных районах Северного морского пути
16.01.2017 Кадыров: зарубежные террористические центры хотят влиять на молодежь через соцсети