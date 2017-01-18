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Концерн "Алмаз-Антей" завершил сокращение штатов на 30%

19.01.2017 ИТАР-ТАСС 60 0
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Источник: © Сергей Коньков/ТАСС

Сообщается, что дополнительные средства потребовались компании из-за кредитов на инвестиции в проекты и расходов на новые производства

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" завершил сокращение штатов на 30%, также были сокращены ряд структур компании. Об этом говорится в сообщении Концерна, поступившем в среду в ТАСС.

В пресс-службе пояснили, что кредиты на инвестиции в проекты и расходы на новые производства привели к необходимости искать дополнительные средства, в том числе за счет снижения непроизводительных расходов.

"Высвобождение около 30% от штатной численности управляющей компании Концерна в рамках оптимизации структуры - один из шагов в этом направлении. При его реализации было проведено сокращение ряда структурных подразделений Концерна", - сказали в пресс-службе "Алмаз- Антея", отметив, что совет директоров АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" утвердил новую организационную структуру.

Ряд управлений Концерна объединены и преобразованы в профильные департаменты, сокращены несколько служб и управлений.

Как отметил гендиректор компании Ян Новиков, "изменение организационной структуры и оптимизация штатной численности, проведенные в Концерне, позволят повысить эффективность системы управления головной компании в целом, а также обеспечить решение задач, определенных поручениями и директивами президента и правительства Российской Федерации".

Концерном построены два новых завода в Нижнем Новгороде и Кирове, завершается создание Северо-западного регионального центра в Санкт-Петербурге. Объем инвестиций по этим трем проектам составил около 110 млрд рублей, из которых 94 млрд рублей составляют собственные средства.

18.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей

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