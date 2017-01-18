Концерн "Алмаз-Антей" завершил сокращение штатов на 30%
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Отрасли и сферы: Ракетные комплексы и артиллерия + Состояние и перспективы ОПК
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Источник: © Сергей Коньков/ТАСС
Сообщается, что дополнительные средства потребовались компании из-за кредитов на инвестиции в проекты и расходов на новые производства
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" завершил сокращение штатов на 30%, также были сокращены ряд структур компании. Об этом говорится в сообщении Концерна, поступившем в среду в ТАСС.
В пресс-службе пояснили, что кредиты на инвестиции в проекты и расходы на новые производства привели к необходимости искать дополнительные средства, в том числе за счет снижения непроизводительных расходов.
"Высвобождение около 30% от штатной численности управляющей компании Концерна в рамках оптимизации структуры - один из шагов в этом направлении. При его реализации было проведено сокращение ряда структурных подразделений Концерна", - сказали в пресс-службе "Алмаз- Антея", отметив, что совет директоров АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" утвердил новую организационную структуру.
Ряд управлений Концерна объединены и преобразованы в профильные департаменты, сокращены несколько служб и управлений.
Как отметил гендиректор компании Ян Новиков, "изменение организационной структуры и оптимизация штатной численности, проведенные в Концерне, позволят повысить эффективность системы управления головной компании в целом, а также обеспечить решение задач, определенных поручениями и директивами президента и правительства Российской Федерации".
Концерном построены два новых завода в Нижнем Новгороде и Кирове, завершается создание Северо-западного регионального центра в Санкт-Петербурге. Объем инвестиций по этим трем проектам составил около 110 млрд рублей, из которых 94 млрд рублей составляют собственные средства.
18.01.2017
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