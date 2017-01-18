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Шойгу констатировал повышение профессионального уровня руководства ВС РФ

19.01.2017 ИТАР-ТАСС 61 0
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Сергей Шойгу
Источник: © Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Министр обороны при этом подчеркнул, что необходимо и дальше совершенствовать подготовку и повышать слаженность органов военного управления

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Профессиональный уровень руководящего состава Вооруженных сил за последние годы повысился, но его необходимо совершенствовать дальше. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на открытии трехдневного оперативно-мобилизационного сбора руководящего состава Вооруженных сил.

Министр подчеркнул, что "армия и флот выполняют сложные задачи, которые требуют от командного состава постоянного напряжения сил, глубокого анализа обстановки, творческого подхода и разумной инициативы".

"Следует отметить, что в последнее время профессиональный уровень генералов, адмиралов и офицеров значительно повысился. Возросло качество решения задач органами военного управления и войсками. Совершенствуется полевая, воздушная и морская выучка. Подтверждением этому служит операция в Сирии", - сказал Шойгу.

"Там эффективно организовано комплексное применение сил и средств Воздушно-космических сил и Военно-морского флота, а также успешно используются новейшие высокоточные системы вооружения", - добавил глава Минобороны.

Министр также отметил, что накопленный боевой опыт показывает, что необходимо и дальше повышать слаженность органов военного управления и совершенствовать подготовку офицерского состава Вооруженных сил. "В первую очередь это касается руководящего состава армии и флота", - уточнил Шойгу.

По его словам, на это и направлены мероприятия сбора, в ходе которого до военнослужащих будут доведены основные задачи органов военного управления по строительству и подготовке войск в 2017 году, а также особенности боевой подготовки Вооруженных сил в новом учебном году.

Актуальность опыта маршала Жукова

По мнению Шойгу, опыт маршала Победы Георгия Жукова должен и сейчас быть востребован при подготовке командиров и командующих ВС РФ.

Он предложил начать сбор с изучения творческого наследия выдающегося российского полководца Маршала Советского Союза Георгия Жукова.

"1 декабря мы отметили 120-ю годовщину (со дня рождения Жукова - прим. ТАСС). Опыт Георгия Константиновича в управлении войсками актуален и сегодня. Поэтому он должен использоваться при подготовке нынешних командующих и командиров", - сказал Шойгу.

Сбор руководящего состава ВС РФ

В сборе принимают участие руководящий состав главных командовний видов ВС РФ, военных округов, Северного флота, родов войск, руководители центральных органов военного управления, командующие и начальники штабов объединений - всего более 200 человек.

В течение трех дней участники сбора обсудят широкий спектр вопросов, касающихся тенденций развития военно-политической обстановки, обеспечения военной безопасности государства, особенностей организации и проведения мероприятий боевой подготовки Вооруженных сил и работы оперативного состава на пунктах управления группировки войск на стратегическом направлении военного округа.

Также в ходе сбора планируется демонстрация работы объединенного стратегического командования и управления военного округа. На примере Свердловской области будут показаны действия штаба обороны субъекта Российской Федерации в период угрозы агрессии и в военное время.

18.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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