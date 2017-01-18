Ростех подтвердил планы перенести авиасалон МАКС-2017 с августа на июль
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Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
Как ранее сообщила газета "Известия", такое решение принято, чтобы позволить авиастроителям лучше подготовиться в форуму "Армия-2017"
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Тринадцатый Международный авиационно-космический салон (МАКС-2017) планируется перенести с августа этого года на июль, подтвердили в среду ТАСС в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
Ранее о переносе авиасалона сообщила газета "Известия". По данным издания, такое решение было принято, чтобы позволить авиастроителям лучше подготовиться к военно-техническому форуму "Армия-2017", который планируется провести с 22 по 27 августа.
"МАКС планируется перенести с августа на июль", - подтвердили в Ростехе.
Авиасалон проходит один раз в два года в подмосковном Жуковском. Ранее планировалось провести МАКС-2017 с 15 по 20 августа.
18.01.2017
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