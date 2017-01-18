В воздушном бою российский истребитель Су-35 имеет решающее преимущество над американским F-22 (The National Interest, США)



Истребитель Су-35

Источник: Марина Лысцева/ТАСС Истребитель Су-35Источник: Марина Лысцева/ТАСС

Американский истребитель F-22 Raptor является одним из наиболее современных боевых самолетов в мире. Однако у него есть несколько слабых мест. Так, например, он ничего не видит в инфракрасном диапазоне, хотя некоторые его потенциальные противники обладают инфракрасными датчиками обнаружения и сопровождения (IRST), что, на самом деле, позволяет им улавливать тепловые сигнатуры боевых самолетов противника.

Последним из американских истребителей, на котором еще в процессе доводки были установлены инфракрасные датчики обнаружения и сопровождения, был F-14 Tomcat. На истребитель F/A -18 Super Hornet может быть установлен подвесной центральный контейнер с инфракрасными датчиками обнаружения и сопровождения, однако сбрасывания их в бою делает подобную опцию дорогой.

У истребителя F-22 отсутствуют также радары бокового обзора, позволяющие боевому самолету выстрелить ракету, требующую корректировки на полпути пути к цели с радара самолета и продолжить передачу данных сопровождения после отклонения более чем на 90 градусов от курса ракеты.

Без такого радара истребитель будет вынужден сохранять курс на сближение с вражеским самолетом - и сближаться таким образом с любой вражеской ракетой, которая может быть выпущена врагом.

Причина подобного недостатка связана с тем периодом, когда разрабатывался F-22 Raptor.

Разработка истребителя F-22 началась 1981 году в рамках реализации программы по созданию перспективного тактического истребителя. Военно-воздушные силы США разместили в компаниях General Dynamics и McDonnell Douglas контракты по первоначальной разработке штурмовика, способного летать со скоростью 2,5 Маха на больших и средних высотах, а также нести на своем борту оружие, применяемое вне зоны действия ПВО, а также уничтожать танки и другие наземные цели.

Сначала из этой программы ничего не получилось, потому что истребитель F-16 Fighting Falcon, первоначально разработанный как истребитель воздушного боя в светлое время суток, проник через заднюю дверь и был переориентирован для выполнения роли штурмовика и уничтожения наземных целей.

В конце 1985 года ВВС США внесли несколько изменений в свои требования, после чего работа над программой продолжилась, и на этом этапе более серьезное внимание стало уделяться пониженной заметности. Кроме того, был изменен процесс выбора, и вместо предоставления 100 миллионов долларов каждой из четырех компаний, было принято решение предоставить контракты на 700 миллионов долларов двум компаниям для производства летающих прототипов.

Один из прототипов должен быть оснащаться двигателями Pratt & Whitney F119, а другой - двигателем General Electric F120. Примерно в это же время руководство ВВС США направило письма конкурирующим фирмам для того, чтобы поддержать работу в рамках команды.

Идея состояла в том, что ВВС США хотели привлечь к работе над такой крупной и дорогостоящей программой как можно больше талантов. В результате фирмы Boeing, Lockheed и General Dynamics сформировали одну команду, а Rockwell и Grumman вошли в состав другой.

31 октября 1986 года ВВС США объявили победителями конкурса на этом этапе реализации программы по созданию перспективного тактического истребителя компании Lockheed и Northrop. Соглашение о формировании команды с участием сотрудников компаний Boeing, General Dynamics и Lockheed содержало призыв к тому, чтобы руководителем коллектива стала победившая компания, и таким образом эту роль взяла на себя фирма Lockheed. Победившим командам было дано четыре года для производства своего летающего прототипа.

Проект фирмы Lockheed на этом этапе предусматривал наличие вращающегося бомбового отсека, что заставляет выдвигать вперед двигатели и воздухозаборники, а это, в свою очередь, вызывает избыточное волновое сопротивление. Именно это и произошло с истребителем F-35, разработанным по программе создания унифицированного ударного истребителя с его поворотным соплом для вертикального взлета, делающего этот самолет слишком широким и неуклюжим. Поворотное сопло для вертикального взлета является первородным грехом в конструкции F-35.

ВВС США первоначально требовали, чтобы в основном, расположенном внутри фюзеляжа отсеке истребителя F-22 можно было разместить восемь ракет. Но затем их количество было сокращено до шести, поскольку обе конструкторские команды пришли к выводу о том, что эффективным такое решение быть не может. Одновременно были сняты требования по поводу реверсера тяги, и сделано это было после того, как было определено, что такого рода возможности не стоят той цены, которую нужно заплатить за счет снижения общих показателей.

Американский истребитель F-22 Raptor Источник: AFP 2016, Saul Loeb

Основной вызов истребителя F-22 состоял в следующем - интегрировать пониженную заметность, сверхзвуковую крейсерскую скорость, высоко интегрированную авионику и маневренность в самолете большего радиуса действия, чем F-15 Eagle, которого он должен был заменить. Кроме того, по надежности он должен был в два раза превосходить F-15, а требования по обслуживанию должны были быть сокращены вдвое. Хотя на практике в течение последних нескольких лет боеготовность F-22 была повышена и приблизилась к показателям истребителей F-15, требования по обслуживанию у него оказались выше на 50%.

Модели фирмы Lockheed и фирмы Northrop имеют крылья ромбовидной формы с длинной корневой хордой, соединяющей их с фюзеляжем, что обеспечивает распределение нагрузок, а также наличие большее количество перемычек, принимающих на себя изгибающую нагрузку. Большие крылья позволяют также иметь большее количество топлива.

Однако в январе 1989 года ВВС США ограничили стоимость авионики F-22 потолком в 9 миллионов долларов на производство одного самолета. В этот момент бумажный проект компании Lockheed предусматривал расходовать 16 миллионов долларов на авионику каждого самолета.

От системы инфракрасного обнаружения и сопровождения пришлось отказаться - как пришлось отказаться еще от целого ряда других систем, в том числе от устанавливаемых на линейных элементах фюзеляже радаров бокового обзора.

Вычислительные мощности электроники и качество оптики были повышены в последнее десятилетие, и поэтому цена планера истребителя были снижена. Тем не менее, причина того, что у F-22 нет инфракрасной системы обнаружения и сопровождения, связана с ограничением расходов на авионику, введенным в 1989 году. ВВС США не указали, какой системой нужно было пожертвовать для того, чтобы соответствовать установленному потолку. Сами компании принимали решение о том, что будет лучше сделать за эти деньги. И спустя 27 лет главный конкурент F-22 российский Су-35 Flanker-E имеет инфракрасную систему обнаружения и сопровождения, а также дополнительные радары в линейных элементах фюзеляжа.

Дэвид Арчибальд (David Archibald)