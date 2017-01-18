Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота завершил деловой заход в Пусан
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Однопалубный большой морской танкер "Борис Бутома"
Источник: http://alluremedia.com/
ВЛАДИВОСТОК, 18 янв - РИА Новости. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома" в среду завершил деловой заход в порт Пусан Республики Корея, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.
"В рамках визита моряки-тихоокеанцы встретились с представителями командования военно-морских сил Республики Корея, мэром города Пусан и генеральным консулом РФ. Военнослужащие ТОФ осмотрели достопримечательности города Пусан, и провели ряд совместных спортивных мероприятий с корейскими моряками", - сообщил Матвеев.
Боевые корабли ТОФ под командованием заместителя командующего Приморской флотилии разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова выполняют задачи дальнего похода в водах Мирового океана с октября 2016 года.
Моряки-тихоокеанцы побывали с деловыми визитами в индонезийском порту Танджунгприок, где приняли участие в международной выставке вооружений "Индодефенс-2016" и совершили заход в порт Саттахип Королевства Таиланд. В середине декабря 2016 года совершили заход в порт Вишакхапатнам Республики Индия и приняли участие в военно-морском российско-индийском учении "ИНДРА НЭВИ - 2016" в Бенгальском заливе.
В первых числах января 2017 года корабли совершили визит доброй воли в порт Манила (Филлипины).
18.01.2017
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