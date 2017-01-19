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СМИ: новейший истребитель МиГ-35 поступит на госиспытания в феврале

19.01.2017 РИА Новости 90 2
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МиГ-35
Истребитель МиГ-35
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Новейший истребитель МиГ-35 будет передан на государственные испытания в начале февраля, сообщает в среду газета "Известия".

Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин в ходе посещения завода "Факел" (входит в концерн "Алмаз-Антей") сообщил, что летные испытания новейшего истребителя МиГ-35 официально начнутся в январе 2017 года.

"В начале февраля многофункциональная боевая машина, одинаково эффективно справляющаяся с наземными и воздушными целями, будет передана на государственные испытания", - сообщает издание со ссылкой на несколько источников в авиастроительной отрасли и Минобороны России, подтвердивших информацию о предстоящей презентации и начале испытаний.

Как пишет газета, самолет уже готов к передаче на испытания.

"Правда, пока есть определенные трудности с бортовым оборудованием. В частности, с радиолокатором "Жук". Но эти проблемы не критичны, и мы планируем решить их в ближайшее время", - сообщил один из собеседников издания.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) газете заявили, что "МиГ-35 находится в высокой степени готовности, но сроки его официальной презентации и начала государственных испытаний комментировать не стали".

МиГ-35 - многоцелевой истребитель поколения 4++, представляющий собой дальнейшее развитие боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2.

18.01.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
МиГ-29К
МиГ-29М
МиГ-35
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
ОАК
Персоны
Рогозин Дмитрий

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
BorSch
3014
№1
19.01.2017 00:51
Цитата, q
пока есть определенные трудности с бортовым оборудованием. В частности, с радиолокатором "Жук". Но эти проблемы не критичны, и мы планируем решить их в ближайшее время
Сколько уже лет длится это "ближайшее время"?
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RU
ID: 1701
2613
№2
19.01.2017 01:05
Цитата, q
пока есть определенные трудности с бортовым оборудованием. В частности, с радиолокатором "Жук". Но эти проблемы не критичны, и мы планируем решить их в ближайшее время

ближайшее время уже несколько подрастянулось на годы
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