Под Новосибирском начались учения с выводом "Ярсов" на полевые позиции



Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс»

Источник: Сергей Пятаков / РИА Новости Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс»Источник: Сергей Пятаков / РИА Новости

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Первые в новом году учения с выводом пусковых установок ПГРК "Ярс" на полевые позиции стартовали в новосибирском соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Первые в этом году учения с выводом автономных пусковых установок ПГРК "Ярс" на полевые позиции начались в Новосибирском соединении РВСН. В рамках учений сроки несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования будут увеличены в зимнее время почти до месяца. Немаловажное значение стратегические ракетчики уделяют и одновременному выводу ракетных полков подвижных грунтовых ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание на учениях будет отведено отражению ударов воздушного и наземного противника, а также противодействию нападений диверсионно-разведывательных групп, в том числе в сложных условиях. Одной из самых приоритетных задач станут тренировки по поиску, блокированию и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в ночное время.

В 2017 году в РВСН будет проведено более 150 командно-штабных, тактических и специальных учений, в том числе с привлечением межвидовых взаимодействующих сил и средств. Число мероприятий боевой подготовки в наступившем году по сравнению с 2016 годом увеличится на 50%, добавили в ведомстве.