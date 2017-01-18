Под Новосибирском начались учения с выводом "Ярсов" на полевые позиции
|
Отрасли и сферы: Ракетные комплексы и артиллерия + Состояние и перспективы ОПК
|
Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс»
Источник: Сергей Пятаков / РИА Новости
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Первые в новом году учения с выводом пусковых установок ПГРК "Ярс" на полевые позиции стартовали в новосибирском соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Первые в этом году учения с выводом автономных пусковых установок ПГРК "Ярс" на полевые позиции начались в Новосибирском соединении РВСН. В рамках учений сроки несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования будут увеличены в зимнее время почти до месяца. Немаловажное значение стратегические ракетчики уделяют и одновременному выводу ракетных полков подвижных грунтовых ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особое внимание на учениях будет отведено отражению ударов воздушного и наземного противника, а также противодействию нападений диверсионно-разведывательных групп, в том числе в сложных условиях. Одной из самых приоритетных задач станут тренировки по поиску, блокированию и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в ночное время.
В 2017 году в РВСН будет проведено более 150 командно-штабных, тактических и специальных учений, в том числе с привлечением межвидовых взаимодействующих сил и средств. Число мероприятий боевой подготовки в наступившем году по сравнению с 2016 годом увеличится на 50%, добавили в ведомстве.
18.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
19.01.2017 В Новосибирском соединении РВСН началось первое в 2017 году учение с выводом ПУ ПГРК «Ярс» на полевые позиции
13.01.2017 В учениях от Твери до Иркутска участвуют около 30 ПГРК "Тополь" и "Ярс"
13.01.2017 Около 30 пусковых установок "Тополь" и "Ярс" вышли на патрулирование в ходе учений
12.01.2017 "Ярсу" ищут запасной завод
11.01.2017 В РВСН поступают новейшие боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М»
11.01.2017 В производстве ракетных комплексов «Ярс» возникли проблемы
11.01.2017 У "Ярсов" тормозит завод
11.01.2017 Поставки в РВСН боевых противодиверсионных машин "Тайфун-М" и их тренажеров