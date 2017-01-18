В Приморье морпехи ТОФ проводят тактические учения с боевой стрельбой



Военнослужащие ВС РФ. Морская пехота

Источник: ИТАР-ТАСС/Юрий Смитюк Военнослужащие ВС РФ. Морская пехотаИсточник: ИТАР-ТАСС/Юрий Смитюк

ВЛАДИВОСТОК, 18 янв - РИА Новости. Бригада морской пехоты в рамках плановой боевой подготовки береговых войск Тихоокеанского флота начала тактические учения с боевой стрельбой, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

"На полигоне "Бамбурово", расположенном в Хасанском районе Приморского края, "черные береты" практически отрабатывают навыки вождения боевой техники, ведения боя и проводят стрельбы из всех видов оружия. Занятия по огневой подготовке проводятся на нескольких учебных местах, где морские пехотинцы выполняют стрелковые упражнения по различным типам мишеней из автомата и пулемёта, снайперской винтовки и вооружения бронетранспортеров", - сообщил Матвеев.

По его словам, в ходе учения оттачиваются вопросы ведения современного общевойскового боя в полевых условиях, максимально приближенным к боевым. За весь период проведения полевого выхода в них примет участие свыше 1 тысячи военнослужащих, будут задействовано около 100 единиц боевой и специальной техники.