Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Приморье морпехи ТОФ проводят тактические учения с боевой стрельбой

19.01.2017 РИА Новости 64 0
0
Понравилась новость?
 0
Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ. Морская пехота
Источник: ИТАР-ТАСС/Юрий Смитюк

ВЛАДИВОСТОК, 18 янв - РИА Новости. Бригада морской пехоты в рамках плановой боевой подготовки береговых войск Тихоокеанского флота начала тактические учения с боевой стрельбой, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

"На полигоне "Бамбурово", расположенном в Хасанском районе Приморского края, "черные береты" практически отрабатывают навыки вождения боевой техники, ведения боя и проводят стрельбы из всех видов оружия. Занятия по огневой подготовке проводятся на нескольких учебных местах, где морские пехотинцы выполняют стрелковые упражнения по различным типам мишеней из автомата и пулемёта, снайперской винтовки и вооружения бронетранспортеров", - сообщил Матвеев.

По его словам, в ходе учения оттачиваются вопросы ведения современного общевойскового боя в полевых условиях, максимально приближенным к боевым. За весь период проведения полевого выхода в них примет участие свыше 1 тысячи военнослужащих, будут задействовано около 100 единиц боевой и специальной техники.

18.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 19.01 01:05
  • 2
СМИ: новейший истребитель МиГ-35 поступит на госиспытания в феврале
  • 19.01 00:35
  • 18
Алексей Кудрин: технологическое отставание уже угрожает суверенитету РФ
  • 19.01 00:32
  • 3246
Оценка Советского периода в истории России.
  • 19.01 00:31
  • 14
Самолет-трансформер от ЦАГИ как конкурент Ил-112В
  • 19.01 00:24
  • 5
Испытания фрегата "Адмирал Касатонов" пройдут летом
  • 18.01 23:56
  • 85
Российские войска ПВО к 2020 году перейдут на С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М2
  • 18.01 23:49
  • 30
Офицерам запаса из 26 регионов предложат возобновить военную карьеру
  • 18.01 23:19
  • 3
Олег Сиенко: УВЗ – технологический лидер мирового танкостроения
  • 18.01 22:45
  • 4
Самолет-топливозаправщик на базе Ил-96 прошел летные испытания в паре с истребителями
  • 18.01 22:42
  • 1
Фрегат «Адмирал Макаров» вышел на заключительный этап государственных испытаний
  • 18.01 21:58
  • 153
Удобные «зеленые человечки»
  • 18.01 20:41
  • 13
Россияне уверены, что Вооруженные силы способны защитить страну при угрозе
  • 18.01 20:10
  • 23
ДРЛО. "Воронье гнездо" на "Королеве Елизавете"
  • 18.01 17:37
  • 4
Stratfor и "Тополь-М" по-разному видят зону безопасности России
  • 18.01 17:15
  • 14
"Цирконовый" апгрейд
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  