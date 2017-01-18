Ученые РФ и США рассматривают возможность совместного проекта по исследованию Венеры



Источник: © SSV/MIPL/Magellan Team/NASA Источник: © SSV/MIPL/Magellan Team/NASA

Международная группа исследователей занимается определением целей совместной миссии "Венера-Д", в конце января она представит доклад в НАСА и в Институт космических исследований РАН

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Специалисты России и США изучают возможности реализации совместного проекта изучения Венеры. Как сообщил в интервью интернет-порталу Space.com Дэвид Сэнски, представитель Лаборатории реактивного движения в Пасадине (штат Калифорния), международная группа ученых определяет возможные цели совместной миссии "Венера-Д" и уже в конце месяца представит свой доклад в НАСА и в Институт космических исследований РАН.

"Будет ли реализована эта программа исследований - задался вопросом Сэкски, занимающий пост сопредседателя совместной научной группы. - Пока нет, но мы движемся в этом направлении". "Россия всегда была заинтересована в том, чтобы вернуться к исследованиям Венеры", - отметил он, напомнив, что начиная с 1960-х годов и до середины 1980-х годов в СССР осуществлялись программы "Венера" и "Вега".

По словам Сэнски, НАСА включилось в проект около трех лет назад. В 2014 году работа была приостановлена на фоне антироссийских санкций, но в 2015 году деятельность группы возобновилась. Как отметил представитель Лаборатории реактивного движения, в октябре прошлого года в Москве прошло заседание рабочей группы, а в мае нынешнего года ожидается семинар, в ходе которого будет обсуждаться вопрос о научной аппаратуре, которую можно было бы разместить на борту.

Автоматическая станция должна выйти на орбиту Венеры и изучать планету с орбиты на протяжении примерно трех лет, а спускаемый аппарат может просуществовать на поверхности планеты на протяжении нескольких часов.

"Разработчики программы говорят, что первоначально они надеялись на то, что спускаемый аппарат сможет проработать на поверхности в течение 30 дней и использовали в названии проекта букву "Д" от слова "долговременный", - отмечается в материале Space.cim. - Однако в конечном счете достижение такой цели было сочтено чрезмерно трудным и затратным делом, учитывая высокую температуру на поверхности. Данные, собранные орбитальным модулем, должны помочь ученым лучше понять состав, структуру и динамику венерианской атмосферы, а спускаемый аппарат передаст данные о составе почвы".

По словам Дэвида Сэнски, рассматривается также возможность размещения на поверхности планеты нескольких станций наблюдения, которые будут передавать информацию в течение месяца, и возможность запуска в атмосфере беспилотника, питающегося от солнечных батарей. Он признал, что вопрос об участии НАСА в этой программе пока не решен, но если американские специалисты все же примут участие в проекте, то они предоставят лишь отдельные научные приборы для станции. "Совершенно определенно, что проектом руководит Россия, - подчеркнул он, - а НАСА - младший партнер".

Российский аппарат планируется запустить к Венере в 2026-2027 годах. Предыдущие станции для исследования Венеры были запущены более 30 лет назад. Последней была советская "Вега-2" - спускаемый аппарат в 1985 году совершил посадку на Венере.