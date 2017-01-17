«Высшая техническая школа станет первой в стране по сложным рабочим специальностям»
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Образование
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Ростех
Источник: Vg-news.ru
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин о совместном с Ростехом образовательном проекте
В 2017 году в Туле на базе завода «Октава» откроется Высшая техническая школа Госкорпорации Ростех. О том, что даст региону реализация этой образовательной программы с объемом инвестиций около 1 млрд рублей, в интервью ТАСС рассказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
По его словам, Высшая техническая школа будет предоставлять возможности обучения и повышения квалификации по сложным рабочим специальностям.
«Мы стремимся к тому, чтобы Тульская область стала кузницей кадров для российской промышленности. Наша Высшая техническая школа станет первой в стране специальной технической образовательной платформой по сложным рабочим специальностям. Там будет и обучение, и повышение квалификации. Для этого мы совместно с Ростехом заключили соглашение с союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия». Вместе создаем центр подготовки рабочих кадров. Это в интересах и экономики Тульской области, и предприятий Ростеха – высококвалифицированные кадры нужны всем», – сказал губернатор.
Как он отметил, такие инициативы направлены на повышение престижа рабочих профессий и формирование стандартов обучения, отвечающих требованиям инновационной, современной экономики.
Соглашение о создании индустриально-креативного кластера на базе тульского завода «Октава» было подписано в прошлом году. Знаменитое предприятие за последние годы в несколько раз снизило объемы производства. Большинство площадей оказались не задействованы – на 45 000 кв. метрах сегодня трудится 346 человек.
При сохранении производства создаваемый кластер предоставит новые возможности для рабочих и инженерных специальностей, станет центром дополнительного образования для детей и подростков, местом для творчества и культурного досуга жителей города и туристов.
Уже проведен капитальный ремонт одного из этажей здания «Октавы», где в августе прошел финал корпоративного чемпионата Ростеха по стандартам WorldSkills. В дальнейшем предполагается использовать этот этаж для Высшей технической школы.
В этом году планируется запуск первой стадии ключевых проектов, таких как Высшая техническая школа, музей станкостроения, «Кванториум», «Октава 2.0», Co-working, общественные пространства. Вторая стадия проектов будет запущена в 2018 году.
17.01.2017
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