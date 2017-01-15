В МГУ появится новый факультет
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Отрасли и сферы: Космонавтика + Образование
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Ректор МГУ Виктор Садовничий
Источник: © Артем Геодакян/ТАСС
Ректор университета Виктор Садовничий на Дне открытых дверей объявил о создании факультета космических исследований
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Создаваемый в МГУ факультет космических исследований будет заниматься подготовкой специалистов с упором на фундаментальные знания, сообщил ректор университета академик Виктор Садовничий.
"Факультет космических исследований - это фундаментальная наука. Это космос, "черные дыры", поведение человека в невесомости. Преподавать будут биологи, математики, астрономы, информатики", - рассказал он на Дне открытых дверей МГУ.
Садовничий ответил отрицательно на вопрос ТАСС о том, будет ли МГУ перекупать преподавателей у Московского авиационного института. "Я желаю МАИ успехов", - добавил ректор.
Таким образом, факультет космических исследований МГУ становится 43-м факультетом МГУ.
Спутники МГУ
Ранее в своем выступлении на Дне открытых дверей Садовничий рассказал о выполняемой вузом практической программе в области освоения космоса. "МГУ - единственный университет мира, который может производить и запускать спутники", - подчеркнул академик.
По его словам, ученые МГУ разработали 400 космических аппаратов. "Таким образом, мы - пионеры в освоении космоса", - заявил ректор.
В космосе уже побывали шесть спутников МГУ. Последний из них - "Михайло Ломоносов" весом 500 кг - был запущен в 2016 году и работает на орбите до сих пор. На спутнике установлено несколько десятков приборов, которые исследуют космос и атмосферу Земли. Получаемые с помощью него данные обрабатывают в том числе и студенты, аспиранты и магистры этого вуза.
За основу спутника взята платформа космического аппарата "Канопус-В", разработанная во Всесоюзном научно- исследовательском институте электромеханики имени Иосифьяна (ВНИИЭМ), сообщает пресс-служба МГУ.
В 2016 году также было подписано Соглашение о совместной научно-исследовательской, образовательной и опытно-конструкторской деятельности между МГУ и Роскосмосом. Комментируя это событие, Садовничий отмечал, что оно "должно способствовать укреплению кадрового, интеллектуального и производственно-технологического потенциала в космической отрасли и высшей школе", сообщала пресс-служба Международной ассоциации участников космической деятельности.
15.01.2017
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