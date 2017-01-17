Ученые ДВФУ создают новую быструю и энергонезависимую электронную память
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Отрасли и сферы: Электроника и оптика + Новые разработки
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Главный корпус Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
Источник: Александр Кряжев / РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 17 янв – РИА Новости. Научный сотрудник Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Олег Третьяков в составе международной группы исследователей из России, Японии, США и Германии впервые в мире обнаружил "скирмионный эффект Холла", что позволит создать более быструю, дешевую, надежную и энергонезависимую электронную память, сообщает вуз.
Отмечается, что результат работы ученых опубликован в статье в журнале Nature physics.
"Как рассказал главный научный сотрудник Лаборатории пленочных технологий Школы естественных наук ДВФУ Олег Третьяков, скирмионы (топологически нетривиальные конфигурации магнитного спина с вихреподобной структурой) могут стать основой будущих магнитных технологий памяти. Современные жесткие диски для хранения информации используют магнитные домены, чей минимальный физический размер уже достиг 100 нанометров. Скирмионы являются более стабильными структурами, размер которых может быть уменьшен до нескольких нанометров, что позволит использовать их для создания устройств хранения и обработки данных с более высокой плотностью. Такая память будет сохранять информацию даже при выключении питания", — говорится в сообщении.
Как ожидается, магнитные скирмионы будут использоваться в будущих приложениях спинтроники — "памяти на беговой дорожке" Racetrack Memory и устройствах логики.
Ведущий научный сотрудник Лаборатории пленочных технологий Школы естественных наук ДВФУ Александр Самардак пояснил, что на основе скирмионов уже ведется разработка новых систем хранения и обработки данных. Такие элементы памяти дешевле в производстве, они будут работать быстрее и надежнее, потреблять минимум энергии, сообщают ученые. В будущем они могут использоваться при производстве устройств наноэлектроники — компьютеров, смартфонов, датчиков, способных долгое время работать без подзарядки.
17.01.2017
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